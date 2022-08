Quejas por entrega de paquetes agrícolas

Agricultores del departamento de Morazán denunciaron que a falta de tres días para el inicio de la siembra no reciben del Gobierno sus paquetes agrícolas. José Orellana, originario del municipio de San Carlos, dijo que les notificaron que cuentan únicamente con fertilizantes, no con las semillas: "necesitamos los insumos, no entregan paquetes desde hace 18 días y nadie explica el retraso".

