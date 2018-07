Quejas por falta de iluminación en parque

Habitantes de San Vicente solicitan al alcalde municipal, Medardo Hernández Lara, que ilumine el parque infantil de la ciudad, ya que desde hace varios días el lugar se encuentra a oscuras y las personas no pueden visitarlo por las noches. Además, los usuarios también recordaron al jefe municipal que el alumbrado en la zona es importante porque previene que ese sitio se convierta en un punto de asaltos.

“Nosotros que trabajamos no podemos traer más temprano a nuestros niños. Yo ya he ido y he encontrado el parque completamente oscuro. Pedimos al alcalde Lara tomar cartas en el asunto para resolver el problema e iluminar el parque”, expresó Emma de Castellón.

La vicentina afirmó que con las mejoras que se hicieron al parque, el sitio era muy visitado hasta por las noches, pero ahora “quién quiere estar en un parque oscuro”, dijo, por lo que esperan ser escuchados por el jefe municipal.

Para Alberto Carballo, otro vicentino que aseguró que transita a diario por ese sector, la seguridad es importante y lo debería ser para las autoridades municipales.

Tanto Carballo como De Castellón dijeron desconocer las razones por las que no hay luz en dicho espacio, ya que anteriormente la iluminación era controlada.

“Se habla de prevención, y el alumbrado público en esta parte de la ciudad es básico. Por un lado, evita que sean lugares ocupados por ladrones; por otro, estéticamente se ve mal el parque a oscuras, y lo más importante: debe estar iluminado por los niños”, sostuvo Carballo.

Al respecto, el alcalde Lara manifestó que el sistema de alumbrado del parque funciona a la perfección, pero que tenía conocimiento de que las luces se apagan en horarios específicos con el objetivo de ahorrar energía, pero que desconocía que se hiciera desde tempranas horas.

“Hoy (ayer) he hablado con el jefe del CAM (Cuerpo de Agentes Municipales) para conocer sobre el caso, y le he pedido que las luces del parque se mantengan encendidas de forma permanente por la noche”, indicó el funcionario.

Reiteró que el espacio que fue recuperado recientemente es precisamente para que los vicentinos tengan un espacio en el cual compartir en familia, por lo que se prestarán las condiciones necesarias para ello. Este espacio de convivencia y esparcimiento es el único de uso exclusivo para niños en San Vicente, y fue remodelado en diciembre pasado.