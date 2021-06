Quejas por prohibición de parqueo

Habitantes y comerciantes de la ciudad de Sonsonate criticaron la medida adoptada por la alcaldía municipal de prohibir que vehículos se puedan estacionar en un área de tres cuadras a la redonda del parque central, esto como parte de un plan de reordenamiento en el centro de la localidad.

El alcalde, Rafael Arévalo, informó en conferencia de prensa sobre la ejecución del plan, que también impide la permanencia de ventas ambulantes en el parque. "Es urgente reordenar nuestra ciudad. Ponemos a disposición dos nuevos espacios para que los vehículos se puedan parquear. Será permitido el parqueo vehicular después de esas tres cuadras, mientras no tenemos la solución definitiva que serán parqueos municipales. Los autobuses no podrán circular alrededor del parque para evitar el congestionamiento", informó Arévalo.

Ciudadanos consideraron que la prohibición de parqueo en tres cuadras es extrema, y que creará más congestionamientos en otras zonas de la ciudad.

También los taxistas que tenían su punto de taxis frente al parque municipal y vendedores se quejaron por la medida y criticaron que el alcalde no tomara en cuenta que la acción los afectaría directamente. "De la noche a la mañana nos quitan y no podemos hacer nada. Ya hemos buscado hablar con el alcalde y no nos atiende. Este ha sido nuestro punto de taxis desde hace mucho, nosotros no le causamos daño a nadie, el carro es nuestra cuma, pero eso no lo ven ellos", comentó uno de los 40 taxistas afectados.

Añadieron que la alcaldía no les ha dado alternativas de reubicación.