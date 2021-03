Quejas y malestar por lento y cansado proceso de votación

Las elecciones legislativas y municipales El Salvador 2021 arrancaron con atrasos. Buena parte de los centros de votación experimentaron retrasos casi por las mismas causas: falta de personas para conformar las Juntas Receptoras de Votos (JRV), irregularidades en la documentación, o falta de paquetes electorales.

Además, una vez abiertos los centros, las largas filas que se fueron acumulando durante el tiempo de retraso avanzaban muy lentamente. La aplicación de protocolos de bioseguridad, la necesidad de mantener el distanciamiento y el tiempo que se tomaban los propios votantes para poder acomodarse y marcar cada una de las tres papeletas: concejos municipales, Asamblea Legislativa y Parlamento Centroamericano.

Uno de los retrasos más notorios fue el del centro de votación que se instaló sobre el bulevar del Hipódromo, cerca del ex Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO). En esta calle se ubicaron las mesas que históricamente estaban dentro de CIFCO, ya que este ahora funciona como el Hospital El Salvador.

Aquí, hubo adultos mayores haciendo fila desde las 6 a.m., pero pudieron comenzar a votar a las 9, debido a que en este lugar no se habían recibido los paquetes electorales.

En la Universidad Evangélica de El Salvador, la lentitud para el ingreso hizo que la fila se extendiera por al menos cuatro cuadras. Agentes de la PNC permitían que personas de la tercera edad o con alguna discapacidad pudieran entrar sin necesidad de hacer la fila, pero para el resto, la espera era de un promedio de hora y media.

Apertura tardía. El Centro Escolar República de Japón abrió con una hora de retraso.

En varios centros escolares de Apopa y San Martín se repitió la escena: la molestia del electorado por la espera y el olvido por mantener la distancia de dos metros.

En la zona de Apopa y San Martín, la mayoría de centros de votación incumplieron con la hora de apertura, lo que generó molestia en los votantes, quienes tampoco acataron las medidas de bioseguridad referentes al distanciamiento físico al hacer fila.

"Me levanté desde las tres de la mañana para ser el primero, pero esta gente no abre y yo ya quiero votar", gritó Gabriel Martel, de 70 años, quien esperó desde la cinco de la mañana en las afueras del centro escolar Vicente Acosta, en Apopa, pero no solo se conformó con gritar, también golpeó el portón en varias ocasiones para que agilizarán la apertura.

A las 7:55 a. m. abrieron las puertas para los votantes, en esos minutos ya se había formado una fila de aproximadamente unos 600 metros, en la que habían varios adultos mayores.

En ese mismo lugar, también la delegada de la Junta Electoral Municipal (JEM), Ericka Munguía, impidió el ingreso de los medios de comunicación bajo la premisa que se "debió entrar a las cinco de la mañana". Luego de varias peticiones, se logró entrar a la misma hora que los electores.

En el centro Centro Escolar Popotlán 1 se repitió el mismo impasse. La fiscal electoral, Marta López, aseguró que el atraso se debió por la lentitud en la instalación de las Junta Receptoras de Votos, "se abrió a las 8:25 a.m. Lamento el inconveniente porque hubo aglomeración de votantes y muchos de la tercera edad", puntualizó.

Medidas. Parte de la lentitud del proceso se debió a la necesidad de aplicar medidas de bioseguridad a la entrada de los centros de votación.

Por otra parte, en San Martín, los tinecos se quejaron por la falla en la logística de apertura de los centros de votación, específicamente en el complejo educativo San Martín y en el Complejo Educativo Residencial Altavista.

"Aquí en el complejo de San Martín hemos esperado por más de una hora y bajo el sol, esto no había ocurrido en otros años", reclamó Idalia Cruz, quien llegó a las 6:30 a. m. para ser de las primeras en votar.

Otras irregularidades

Además de las aperturas tardías, se registraron algunos otros incidentes durante la jornada. En el centro ubicado en la escuela de educación Parvularia Alberto Masferrer, en Cuscatancingo, hubo tres casos de votantes que aparecían en el padrón electoral, pero la dirección de sus DUI correspondían a otros departamentos. Observadores electorales señalaron que si el votantes aparece en el padrón, puede votar en ese centro.

Rafael Zelaya, fiscal electoral de dicho centro de votación, dijo que no es algo común, pero se puede dar cuando el votante cambia sus datos en el DUI y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no logra actualizar a tiempo el padrón. Afirmó que se puede impedir el voto en ese caso porque es seguro que no aparecerá en otro padrón.