Quema de cañal puso en riesgo a vecinos de fincas

Un crujido a las 6 de la tarde llamó la atención de los habitantes del caserío El Salitrero, en el cantón El Arado, Chalchuapa, Santa Ana. Su sorpresa al salir de sus viviendas fue encontrar llamaradas alrededor de la finca que ponían en peligro sus vidas, pues aproximadamente a 300 metros estaban quemando cañales, a pesar de que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) prohibió desarrollar esa actividad durante períodos secos y de vientos fuertes.“Humo no había, pero el vapor se sentía y nos preocupamos porque eran las 9 de la noche y la quema no se detenía, y aquí hay por lo menos cuatro cafetales cerca”, contó César Rivas, residente del caserío.El hecho que ocurrió el sábado 18 de febrero ha dejado con temor a más de 10 habitantes, debido a que varios de ellos se dedican a cuidar las fincas y tienen que caminar por lo menos 30 minutos para llegar hasta la carretera y poder pedir auxilio ante cualquier desastre. El tráfico vehicular es escaso en el caserío.Rivas detalló que desde hace cinco años en ese sector no quemaban cañales, ya que los propietario de esa finca recibieron una demanda por no haber controlado el fuego que invadió 5 manzanas del terreno vecino. “Estamos preocupados porque ya sucedió una vez y puede ocurrir de nuevo. Llamamos por teléfono a la Policía de El Refugio, Chalatenango, por ser la autoridad más cercana, pero nadie vino a inspeccionar”, dijo.Sin embargo, la Policía Nacional Civil (PNC) de El Refugio negó haber recibido una llamada y detalló que el cantón El Arado ya no correspondía a su jurisdicción, sino que es atendido por la Policía de Chalchuapa.Durante un recorrido por el sector se encontró evidencia de quema en algunos árboles, además de 4 a 5 manzanas de terreno quemadas.El representante de Protección Civil de El Refugio, Juan Carlos Saldaña, indicó que tampoco tenía reporte sobre la quema, pero que enviaría una notificación de la sede central para monitorizar la zona y evitar cualquier incidente.“Recomendamos a las personas que una vez detecten el fuego, es mejor que desalojen inmediatamente sus viviendas y llamen a los bomberos. Pueden tener una tela húmeda para taparse los ojos y la nariz, pero esto solo sirve de protección durante poco tiempo, así que es mejor que salgan lo más rápido que puedan”, manifestó Saldaña.La Policía Nacional Civil (PNC) de Chalchuapa indicó que no tenía denuncias y que mientras no existiera una, no podía dar mayor información.