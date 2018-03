Queman bandera del FMLN como protesta por escalafón frente a MINSAL

Sindicatos de USTRASPES queman bandera del FMLN como muestra de rechazo a acciones del gobierno. @FMLNoficial @minsalud @prensagrafica pic.twitter.com/wfKKf6GBA4 — LPGSocial (@LPGSocial) February 1, 2017

Lee también

Miembros de la Unidad de Sindicatos y Asociaciones de Trabajadores y trabajadoras de Salud Pública (Ustraspes) realizan una protesta este miércoles frente a las instalaciones del Ministerio de Salud (MINSAL), en donde quemaron una bandera del FMLN como muestra de rechazo ante las acciones del Gobierno.Los sindicalistas piden a la ministra de Salud, Violeta Menjívar, que respete el 8 % que la ley otorga a los trabajadores con más de cinco años de antigüedad de laborar en la institución. Este año no se les incrementará el 3 % que corresponde también como porcentaje de evaluación personal.Además, según ha explicado Menjívar en otras ocasiones, los $15 millones aprobados serán distribuidos de diferente manera: se ha impuesto un 5 % para los que ganan menos de $1,000 y 4 % para los que ganan más de $2,000.Los manifestantes exigen a Menjívar que reciba a una comisión de sindicalistas y aseguran que no se retirarán del lugar hasta que se reúna con ellos. Asimismo, amenazaron con entrar a la fuerza al MINSAL, reducir labores, tomarse las calles e interponer demandas si no son escuchados.La Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) se ha hecho presente en la calle Arce para controlar la situación.