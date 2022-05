"Queremos encontrarla para darle último adiós"

Información. Desde el 17 de febrero la familia busca a Brenda.

El pasado 17 de abril se cumplieron dos meses de la desaparición de Brenda Elizabeth Saravia Contreras, una joven de 22 años originaria del municipio de San Jorge y residente en El Tránsito, San Miguel.

Fue vista por última vez afuera de su casa la noche del 17 de febrero. Desde ese día sus familiares realizan una búsqueda intensa, pero admiten que con el paso del tiempo difícilmente la encontrarán con vida.

Tras denunciar su desaparición, visitaron cementerios, bartolinas policiales, hospitales y morgues, sin tener información sobre su paradero.

Según Eva Contreras, tía de la desaparecida, solicitaron ayuda a la Policía Nacional Civil (PNC) y a la Fiscalía General de la República (FGR), pero tras dos meses "no dan información y nos preguntan a nosotros sí hemos investigado algo, y eso les toca a ellos como autoridad, no nos corresponde a nosotros".

"Se están burlando de nosotros, no sabemos nada de ella. No han investigado nada (Policía y Fiscalía) y han dejado de lado su caso. Dijeron que las pistas que habían encontrado las habían descartado porque no se concluía nada", añadió Contreras con lágrimas en sus ojos.

Pasos. Este es el lugar donde vivía Brenda y donde desapareció.

La familia solicitó verificar las grabaciones de las cámaras de seguridad de negocios aledaños a la vivienda de la desaparecida, pero las autoridades les aseguraron que es "un proceso tardado por ser de propiedad privada", dijo la tía de Brenda.

Brenda se dedicaba a la venta de billetes de lotería y el día que desapareció vestía un short y camisa color ocre. Desde el momento de su desaparición su teléfono celular fue apagado. "Es una persona con derechos la que está desaparecida. Yo ya no creo que esté viva hasta esta fecha, pero queremos encontrarla para enterrarla, darle el último adiós y tener un lugar donde enflorarla", enfatizó la tía.

En la subdelegación policial de El Tránsito informaron que por el tiempo transcurrido desde su desaparición, únicamente la Fiscalía podría dar detalles sobre el caso. Se buscó información fiscal pero la unidad de comunicaciones dijo que esa información se brindaba solamente a familiares de las víctimas.