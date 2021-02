"Queremos que el centro histórico sea la capital del turismo"

Milena de Escalón, es una funcionaria con una amplia trayectoria política con el partido ARENA.

Alcaldesa ¿cómo ha sido gobernar Santa Ana en los últimos años?

Difícil. Cuando nosotros asumimos la administración municipal la alcaldía tenía serios problemas porque veníamos de una transición de varios años con el FMLN a Mario Moreira (exalcalde arenero) que recibió una alcaldía bastante deficiente por parte del FMLN, que se olvidó de servir a los santanecos y por eso él (Moreira) tuvo muy poco margen de maniobra para hacer mayores cosas; sin embargo se abrió el camino para volver a trabajar por los santanecos y prueba de ellos es el cambio que ha experimentado todo el municipio en nuestra administración.

Cuando habla de cambios ¿se refiere a los proyectos que se han ejecutado?

A todo. Hemos trabajado por todos los ciudadanos sin importar el color político. Hemos logrado grandes obras como por ejemplo cambiar toda la luminaria de la zona urbana, son 10,159 luminarias LED en toda la ciudad y con una pandemia encima. Hemos trabajado en la iluminación de la entrada a la ciudad; además del palacio municipal y varios espacios deportivos. También pasamos de tener calles con grandes acumulaciones de desechos sólidos a calles limpias y eso se logró con la compra de cinco camiones compactadores. Se han mejorado las herramientas de trabajo de nuestros trabajadores de aseo urbano, además de mejorar las calles y avenidas que son responsabilidad de la alcaldía, porque recordemos que hay algunas que son competencia del Ministerio de Obras Públicas y que son las que están más dañadas. Hemos llevado la asistencia médica y toda clase de ayuda a nuestros ciudadanos de los diferentes cantones y caseríos porque Santa Ana no solo es la zona urbana. Sabemos que aún falta por mejorar, pero la voluntad de seguir trabajando la tenemos más fuerte que nunca.

Pero, hay proyectos que han sido cuestionados entre ellos la parada de autobuses de El Trébol y la más reciente el dinero que se le dio a FAS para que contrate un jugador extranjero. ¿Que opina de eso?

Lo que ha sucedido es que nuestros contrincantes políticos han querido hacer polémica donde no lo hay. En la parada de autobuses se invirtió, porque es una obra para los santanecos, más o menos $35,000 si alguien tiene duda o piensa que hemos hecho una mala inversión perfectamente puede pedir la carpeta técnica y se le brinda. Lo que pasó es que los estudios técnicos determinaron que había que hacer trabajos de fortalecimiento de los cimientos por el peso de los buses además de un muro que soportara todo ese peso. Los que quieren hacer polémica solo miran la parada pero no se han dado cuenta, o no han querido ver, que hay más trabajos a su alrededor. Sobre lo de FAS simplemente los que critican son aquellos que no han nacido en Santa Ana, porque puede preguntar si algún santaneco no estima a FAS y como sea se identifican con el equipo y la población ya exige un nuevo título y esa es la forma que nosotros en la alcaldía hemos querido aportar a ese objetivo.

Dentro de su consejo municipal hay dos miembros que buscan la silla edilicia, Ismael Quijada por el FMLN y Erick Mendoza por GANA ¿no ha existido algún tipo de impedimento a los proyectos municipales?.

No, para nada. Recuerda que estuve mucho tiempo como diputada de la Asamblea Legislativa y esa experiencia me sirvió para cabildear con personas de diferentes partidos políticos y llegar a un acuerdo que beneficiara a todos los salvadoreños.

¿De continuar gobernando la alcaldía qué pueden esperar los santanecos de su segundo periodo?

Mucho trabajo. Con la iluminación de la fachada de la alcaldía, el mejoramiento del parque Libertad y la iluminación de la catedral estamos aspirando a que el centro histórico sea la capital del turismo. Puedes viajar a cualquier parte de Centroamérica pero no encontrarás otro igual al de Santa Ana y eso es de lo que debemos sentirnos orgullosos. Además, vamos a implementar una segunda fase del sistema de viodeovigilancia que fue abandonado por el FMLN y ahora estamos trabajando con una buena coordinación con la PNC. También queremos avanzar en la digitalización municipal que consiste en que cualquier ciudadano desde una aplicación pueda realizar los trámites municipales que necesite, asimismo el apoyo a los emprendedores. Vamos a seguir trabajando con los agricultores de las zonas rurales, con el sector informal y con todas las colonias y comunidades que nos pidan la ayuda ahí estaremos. Realmente tenemos muchos planes para el desarrollo de toda la ciudad y no solo de una zona en específico.

En reiteradas ocasiones vendedores que están ubicados en el centro histórico han expresado su temor de ser desalojados ¿Qué les podría ofrecer la municipalidad si se busca crear el mejor centro histórico del área centroamericana lo cual implica un reordenamiento general?

Primeramente que se olviden que serán desalojados ¿cómo van a pensar que les vamos a quitar el ingreso económico a sus familias? Yo conozco lo que es trabajar fuerte y entre los comerciantes informales hay varias mujeres, madres de familia y es una cuestión de humanidad de sensibilidad hacia el ciudadano. No los vamos a desalojar más bien hemos pensado en reubicar a todos los que tenemos en un censo. Ellos serán instalados en una casa cercana al centro histórico donde tendrán mejores condiciones para sus ventas y estarán más ordenados. De hecho personal del Ministerio de Hacienda vino, hizo el valúo de la casa y nos dio el monto económico que podías desembolsar. Partiendo de eso estudiamos la propuesta y dijimos muy bien hagámoslo. Estamos trabajando en ello.

Una de las quejas más constantes de los santanecos son las calles en mal estado. ¿Qué se hará al respecto?

Nosotros recibimos muchas solicitudes que vayamos y arreglemos la calle de una colonia o la entrada a un cantón o caserío, pero debemos entender que hay vías de acceso que son responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas y es ahí donde nos detenemos y no podemos hacer los trabajos porque luego podemos tener una serie de señalamientos por parte de la Corte de Cuentas. ¿Por qué no las reparan? Habría que preguntárselo a ellos. Qué si hemos tenido dificultad en reparar la que nos corresponde? Claro que sí porque una buena parte del FODES sirve para el mantenimiento de la red vial, y no solo en el área urbana, sino también rural.

Alcaldesa ¿que tanto ha afectado la falta de FODES a la municipalidad?

Es que lo que no han comprendido, el presidente y sus ministros, es que el daño no se lo hacen a las alcaldías o a los alcaldes con retener el FODES, el daño se lo hacen a la población, porque se detienen proyectos muy importantes que se hacen a través de las municipalidades y que significan el desarrollo de una comunidad o un cantón. No te niego que el FODES es muy necesario para hacer trabajos en beneficio de la ciudadanía, pero hasta el momento nosotros hemos sabido hacer una buena administración que nos ha permitido seguir con algunos proyectos a través de otros fondos.

Alcaldesa usted fue por muchos años diputada del partido ARENA que se encargó de la firma de los acuerdos de Paz. ¿Qué opina de los cuestionamientos hechos por el Presidente Bukele a esa firma?

Que me disculpe el presidente, pero eso se llama inmadurez política. Se olvida que a partir de esos acuerdos de paz fueron creadas o modificadas muchas cosas para el desarrollo del país, entre estas la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos; así como importantes reformas al Consejo Nacional de la Judicatura. Es más, el señor padre del Presidente era uno de los más incisivos para que se concretara un acuerdo de paz en ese entonces.