"No queremos compensación económica, ni monumentos. Queremos saber adonde están los huesos de nuestros padres... Yo he venido a hacer la búsqueda por mi cuenta y no he tenido resultados. Esto hay que lograrlo juntos", aseguró Corletto.

Mcgovern y su delegación sostendrá hoy una reunión con el presidente salvadoreño en la cual solicitarán expresamente que abra los expedientes de la Fuerza Armada de El Salvador sobre el conflicto armado.

" Este no es el país que nosotros soñamos. Hay una orden de la Corte y una promesa de campaña que no se han cumplido", dijo Corletto.

El congresista aseguró, por su parte, que esperan que la nueva comisión sea financiada en colaboración con el gobierno de los Estados Unidos, en tanto corresponsables del conflicto.

Mcgovern anunció que también se reunirá hoy con el fiscal general, Douglas Meléndez, para buscar mecanismos dee refuerzo al combate a la impunidad y la corrupción.

