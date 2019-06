¿Quiénes son los verdaderos "influencers"?

"Quien se autodenomine gurú o ‘influencer’, sin duda no lo es". La autora de la frase es Gaby Castellanos, una de las mujeres más influyentes cuando de comunicación y "marketing" se conversa en español.

Pese a la historia de éxito que la respalda, ella no se considera una gurú. Por eso disparó la frase con la que inicia esta nota. No basta con sobrevivir a los cambios más drásticos ni con fundar exitosas agencias digitales: "Aprendo cada día todos los cambios", afirma con la humildad de una novata.

Dice esto en una entrevista previa al Social Media Day, un día en que los salvadoreños tendrán la oportunidad de sumergirse en su pasión por internet y ser guiados por los conocimientos de referentes.

“El ‘marketing’ no debe ser intrusivo. Se debe entrar en la vida del consumidor como solucionador de problemas, como elemento positivo en conversación. No debe ser molestia”.

Gaby Castellanos, “speaker” del Social Media Day

Para Gaby es fundamental aprender cada día. Y su conferencia será una gran oportunidad de ponerse al día. Conceptos como el "engagement", la base de la economía digital sociable y establecer estrategias exitosas son algunos de sus temas.

Gaby promete que su ponencia será "siempre con humor y explicando algo de manera muy sencilla para que sea entendible por todos, expertos y no expertos". Si desean conversar con ella, tienen que saber que todo estará bien con una bebida gaseosa de por medio. Entonces podría detallarles sobre los discursos que recomienda tener en cada red social, la rentabilidad de las plataformas digitales, los requisitos para un publicista, los retos del "marketing" y el papel de los "influencers".

"Los verdaderos ‘influencers’ son personas con influencia, no con número de ‘followers’. Una maestra que logra que 20 niños de tres años le presten atención es claro ejemplo. Los autodenominados ‘influencers’ lo que tienen es una masa crítica de seguidores (reales o no) que intentan vender a marcas para sacarle beneficio. La influencia no se elige, tenerla se gana a pulso", nos ha contado. ¡No se pierdan a Gaby!

Construye una marca personal

Primero hay que saber qué se hace mejor que nadie. Luego hay que definir tu objetivo, crear una forma de comunicación única, definir un público y escucharlo para saber cómo puedes ayudarles. Consejos de Gaby.