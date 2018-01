Sobre su espalda carga casi tres décadas de ser diputada y es uno de los rostros y voces más respetadas dentro del partido ARENA. Hermana del fallecido expresidente Armando Calderón Sol. Su verdadero nombre, Carmen Elena Calderón de Escalón, le fue cambiado desde pequeña por su hermana mayor, quien por decirle “mi Elena” le decía Milena. Deja su curul en la Asamblea Legislativa por buscar la silla edilicia de Santa Ana y convertirse en la primera mujer en gobernar la Ciudad Morena.

“Es cierto, los años van pesando, pero eso no quiere decir que no tengas esa energía para poder aportar”.

Dentro de sus apuestas se encuentran devolver el orgullo a los santanecos, con una ciudad iluminada, innovadora, moderna y amigable; crear zonas verdes recreativas en las comunidades con wifi abierto, mejorar el trabajo de la alcaldía y atraer la inversión de la empresa privada.

¿Qué la hace buscar la candidatura?

Siempre me sentí comprometida con el municipio de Santa Ana, porque el municipio siempre votó por mí de una manera muy significativa, fui la diputada más votada de este municipio, entonces dije que la única manera de retribuir es dedicarme de lleno al municipio de Santa Ana y lograr ese sueño de tener una Santa Ana más moderna, más innovadora. Creo que las lecciones aprendidas en un mundo plural me van a dar la oportunidad y experiencia en este nuevo mundo plural de los municipios.

Usted ha sido diputada desde 1991. Son nueve periodos como diputada; sin embargo, busca la alcaldía que, para todos es conocido, no es una ganga administrar...

Estoy totalmente de acuerdo, es una de las críticas que he tenido en las redes sociales, pero quiero decir que cuando uno ama a su país, cuando de verdad quieres que el ‘santanequismo’ se mantenga al máximo, cuando debe de nacer nuevamente ese amor por Santa Ana, cuando tienes un sueño de querer una Santa Ana mejor, porque es lindo vivir en Santa Ana. Quiero que la gente diga: Es lindo vivir en Santa Ana. Por eso mi eslogan es Primero Santa Ana, es la única manera de poder inyectar esa esperanza de que los santanecos van a hacer de Santa Ana lo mejor del país. Eso me invita a que no me importe los años que tenga para poner toda mi experiencia y mis lecciones aprendidas.

¿Cómo hacer para lograr eso, recuperar ese orgullo, ese sentimiento de los santanecos?

Se debe de dar pasos trascendentales, Santa Ana debe ser la ciudad luz, una ciudad iluminada, donde en la noche se pueda salir, la gente no sale porque le da miedo. Tenemos que aprovechar las nuevas tecnologías, la videovigilancia, trabajar mucho y tener muchísima creatividad para poder tener esa Santa Ana innovadora, no nos podemos quedar en el siglo pasado, tenemos que entrar en el nuevo siglo con toda la innovación y la nueva tecnología para el beneficio de la gente.

Santa Ana se ha visto como detenida en el tiempo, porque han pasados muchos gobiernos municipales pero obras y el avance de la ciudad que uno piensa no se ha dado. ¿Qué hará de diferente Milena de Escalón para cambiar esto?

Este periodo que ha estado en la alcaldía Mario Moreira (ARENA) ha sido difícil, porque el FMLN dejó la alcaldía quebrada y con una deuda tremendamente alta. Si Dios así lo quiere y el pueblo santaneco, sea yo la alcaldesa, esa alcaldía va a estar al día en contabilidad, eso le da la oportunidad a uno de poder ver la verdadera realidad financiera, con cuánto cuentas y cuánto puedes tener. No voy a llegar a la alcaldía a sacar a nadie, sino a que trabajen para poder hacer esa Santa Ana que queremos; eso sí, todos van a trabajar al ritmo de ese ‘santanequismo’ que yo quiero inyectar para poder tener esa Santa Ana moderna, innovadora, amigable, limpia. Quiero hacer que el municipio sea atractivo para traer nuevas empresas, darle incentivos fiscales a las empresas, hay que estudiarlo, porque en otros países ha habido municipios que se han abierto al mundo y han sido ejemplarizantes, porque tuvieron una visión de largo plazo y no la visión cortoplacista de tres años. Vendrá otro alcalde después que tendrá que seguir con aquella apertura para que la ciudad siga creciendo. Tiene que ser un plan de ciudad.

ARENA tenía 18 años de no gobernar Santa Ana y el gobierno actual como que no ha dado esa respuesta o esa satisfacción a la población. ¿Cómo hará para luchar contracorriente, pues no se logró cumplir con lo que prometió en su momento?

Primero decirle a la gente la verdad, y es que el FMLN dejó quebrada la alcaldía y se lo podemos demostrar con números. No creo que la gente quiera regresar a esos gobiernos que lo único que hicieron fue atrasar el desarrollo de Santa Ana. Aquí tiene que ser la transparencia en el actuar de la alcaldía lo que debe ser el diario vivir. Vamos a tener la página de transparencia más abierta, cada tres meses daré un informe de ingresos, gastos y en qué se gastó, para que el pueblo santaneco sepa dónde están sus impuestos. Semanalmente voy a publicar cómo fue la votación en el concejo municipal.

El trabajo municipal es muy distinto a lo que usted ha vivido en la Asamblea Legislativa, ¿cómo hará para retomar estos retos?

Creo que la mayor fortaleza es mi amor por Santa Ana y que eso me hace comprender que una alcaldesa debe ser una persona que esté totalmente al servicio de su municipio, y que es un municipio plural y que debemos compartir responsabilidades; creo que eso va a ayudar a que podamos caminar y podamos hacer que este municipio sea exitoso.

¿Qué críticas le hace a la actual administración municipal?

La falta de comunicación, esa es una crítica que yo tengo con el actual (alcalde), debería de haber estado todo el tiempo dándole el informe de cómo encontró esta alcaldía y cómo estaban las deudas. Hace poco todavía salió una deuda de Peñate (Alfredo) de $46,000 que no había pagado. Eso el pueblo santaneco lo debe de saber, una de las críticas más grandes ha sido esa, por qué no comunican. La gente creía que todo estaba muy bien y que debían empezarse a hacer obras.

¿Qué hará de distinto si la eligen como alcaldesa?

Una de las cosas que pongo al servicio es mi experiencia, las lecciones aprendidas. En el transcurso de la vida vas aprendiendo, primero a comprender que todos tenemos un pedacito de la verdad, segundo a que tú tienes que trabajar incluyendo a todos, es la única manera de salir adelante, el municipio somos todos. Me siento con mucho deseo de trabajo, de entrega a mi municipio.

Una de las críticas que probablemente ya le hicieron es el tema de la edad, y que para un cargo como alcalde se requiere de energía, de dinamismo. ¿Qué les dice a estas personas?

Que le pregunten a mi equipo quién se cansa primero, si ellos o yo. Me voy a los ejemplos y a la práctica, yo lo que quiero es poner todo lo que está de mi parte, con toda la buena voluntad. Es cierto, los años van pesando, pero eso no quiere decir que no tengas esa energía para poder aportar.

Usted podría convertirse en la primera mujer alcaldesa de Santa Ana. ¿Cuál sería la forma de trabajar?

Primero, no me van a ver sentada en el despacho, soy una persona que siempre está activa. A la gente le he prometido dar audiencias en el parque, en el quiosco, porque hay mucho reclamo que los alcaldes cierran las puertas, y más que todo la gente que lo rodea, cierran las puertas. Luego, voy a estar cerca de la gente, no podemos seguir haciendo política desde el escritorio, hay que hacer política al lado de la gente, buscándole solución a los problemas de la gente. Mi idea es que así como hago el recorrido en la campaña, así hacer los recorridos mensuales en las comunidades; la comunidad necesita tener cerca a su alcaldesa; además, sirve hasta de supervisión del trabajo.

¿Qué le parece que el partido FMLN también lleve a una mujer como candidata en Santa Ana?

Bueno, no la conozco, no sé su actuar; dicen que ya ha estado en la alcaldía, ahora está en CIFCO, ha estado alejada de Santa Ana, pero al fin y al cabo yo estoy lista para trabajar y todos los partidos políticos tienen derecho a poner a quien quieran, pero estoy convencida de nuestro proyecto, este sueño de una Santa Ana moderna, innovadora, competitiva, amigable. El pueblo deseando tener una alcaldesa que tenga ese sueño.

¿Podría mencionar algunos de los proyectos que ejecutaría en la alcaldía?

Uno de los mayores proyectos que debe de hacerse en el menor tiempo posible, porque va a ayudar no solamente a la iluminación, sino a la seguridad, es la iluminación de Santa Ana; y además de eso la videovigilancia. Es momento de prevenir, hacer la prevención como se debe hacer, lograr que haya más esparcimiento deportivo en todos los lugares para tener ocupados a los jóvenes y también darle lo que quieren, su wifi en los parques, en los lugares de esparcimiento.

Los principales problemas de Santa Ana siguen siendo, desde hace mucho tiempo, las calles en mal estado, la basura y las inundaciones, ¿qué hará en estos tres puntos?

En las inundaciones ANDA tiene mucho que ver, vamos a tener que hablar muy seriamente con ANDA para ver cómo se puede resolver esa problemática aquí, no le corresponde solamente al municipio. La parte de la basura es un tema bastante complicado, pero tenemos que buscarle solución, parte del personal de la alcaldía debe tener esa mística de trabajo en equipo para poder lograr que Santa Ana sea la ciudad más limpia. Debe haber un verdadero análisis, tenemos gente especializada en eso, estamos pidiéndole que haga un estudio para ver cuál es la propuesta que se puede hacer. Las calles, primero que nada, vamos a definir con el Ministerio de Obras Públicas cuáles le corresponden y cuáles a la alcaldía, y luego qué maquinaria necesitas para la alcaldía, o qué asocio público privado se puede hacer para que estas calles se mantengan en buen estado.