Quiero ver una ciudad próspera y ordenada para la población”

Rafael Menjívar busca ganar la Alcaldía de San Salvador por el partido GANA en un escenario en el que parece que la disputa estará entre ARENA y el FMLN, según las últimas encuestas. Sin embargo, el candidato del partido naranja asegura que se siente animado porque cree que la realidad será otra.

¿Qué lo motivó a aceptar la candidatura a alcalde de San Salvador por GANA?

Hace año y medio conversé con el diputado Gallegos, con quien tengo una amistad, sobre esa posibilidad (ser candidato a alcalde). Pero una motivación importante es que en 1976 me vine de Chalatenango a trabajar y a buscar el sueño del municipio de San Salvador. Me tocó trabajar de día y estudiar de noche, y eso me hace capitalino.

¿Qué es lo que más le preocupa de la ciudad de San Salvador y cómo lo cambiaría?

Yo no puedo seguir viendo niños en la calle, ni a adolescentes limpiando vidrios… aproximadamente más de 3,500 niños trabajan en edad escolar. En otras palabras, se debe rescatar de manera preventiva y brindar una oportunidad a estos niños, pero que no sean sustituidos por otros niños. Se trata de ir erradicando este problema. También ver una ciudad ordenada, próspera para las próximas generaciones. Esta (San Salvador) es la ciudad que determina el modelo de vida del país.

Teniendo en cuenta las últimas encuestas, ¿cuáles son las posibilidades que usted considera tener para ganar la alcaldía?

Las nuevas realidades y la dinámica de la campaña política electoral. Yo no me he basado en la realidad sin un diseño programático. No me molesta que en los últimos spots de ARENA digan “cambiemos la realidad”. Pero debo recordar que ellos son corresponsables y codeudores de la realidad de San Salvador durante los 15 años que administraron el municipio. Está tan dinámica la percepción de la gente. Estoy muy animado y con el autoestima y un autoconcepto muy elevado. Me siento muy optimista porque trabajando intensamente con un grupo de jóvenes voluntarios y del partido (GANA) de San Salvador en poco tiempo he avanzado.

De ganar las elecciones, ¿cuál será su oferta, su plataforma de trabajo y su manera de administrar la comuna?

Yo me he centrado en cuatro ejes de trabajo: la seguridad, la economía, el bienestar y la gestión financiera contable. La seguridad ocupa… (San Salvador está) entre las 10 ciudades más peligrosas del mundo. La seguridad es prioridad integrando a la PNC, el CAM y el ejército… y que el gobierno central trabaje con el municipio. El segundo eje es la economía. La concentración de la economía informal pero también de la formal está en San Salvador. Propongo integrar a los sectores productivos, la industria, el comercio, los bienes y servicios… involucrarlos también para tratar el tema de la seguridad. El tercer eje es el bienestar. Aquí caben todos los programas a corto y mediano plazo. Por ejemplo, hay que rescatar Educrédito, donde se podía estudiar con la ayuda económica del Estado. También propongo una clínica psicológica por distrito. La situación de violencia de la ciudad está dejando severas secuelas psicológicas para nuestra niñez y las familias de la capital. Es momento de hablar de medio ambiente. Es la tercera capital (San Salvador) más contaminada de Latinoamérica. Con bienestar también me refiero con reducir el profundo tráfico vehicular que también ha creado trastornos emocionales. Y el cuarto eje fundamental es la gestión financiera. La actual administración inexplicablemente no terminó de cumplir su presupuesto. A lo mejor ha llegado a cumplir el 60 % de su presupuesto. Sin embargo, está dejando la comuna endeudada, lo más cercano a un estado de cuentas son $12 millones del ejercicio fiscal 2016-2017. Por eso me comprometo a revisar las arcas de la comuna.

“Estoy muy animado, con el autoestima y un autoconcepto muy elevado. Quiero darle certeza a la ciudadanía de la capital de la convicción que tengo como persona”.

¿Usted comparte la idea de aprobar la pena de muerte en El Salvador, así como lo propone Guillermo Gallegos?

Yo coincido plenamente con la pena de muerte como un hecho extremo preventivo que también se aplica en otros países altamente desarrollados como medida ejemplarizante para aquellos individuos que cometen un crimen, violación o tortura y otras gravísimas lesiones a las personas. Por eso sí creo que sea una medida ejemplarizante. También estoy convencido de que es prioridad la prevención y también creo en la reinserción de aquella persona que no tiene una patología o una conducta criminal. Por eso, y especialmente en el municipio de San Salvador, hay que ser muy riguroso. Mis adversarios hablan de la seguridad como su tema ejemplar, pero hay una gran diferencia, a mí me sobra valor para recuperar territorios. El ambiente de inseguridad de San Salvador es 24 horas.

Rafael Menjívar

Cargo:

Candidato a alcalde de San Salvador por el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA)

Trayectoria:

Rafael Menjívar es psicólogo de profesión. Es originario de Chalatenango, pero desde joven se mudó a vivir a San Salvador, donde estudió y trabajó.