Quijano asegura no estar buscando el fuero en el PARLACEN

Este viernes, los candidatos a diputados para el PARLACEN, Norman Quijano y Víctor Hugo Orantes, de Arena y FMLN respectivamente, participaron en la entrevista matutina "República 33", de canal 33, para abordar temas relacionados al PARLACEN.

En un momento de la entrevista, se les presentó a los invitados datos relativos al presupuesto asignado para el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), en los que se refleja el pago de honorarios de los diputados de dicha institución.

La imagen indicaba un presupuesto anual de $1.7 millones, siendo $4, 200 mensuales para el pago de los diputados, desglosados de la siguiente forma: $1,200 de sueldo base, $800 por asistencia a comisiones y $2,200 por gastos de representación.

Además, les presentaron el resultado de una encuesta que realizaron a la población salvadoreña, la cual refleja que del total de personas encuestadas solo el 7% afirmó conocer el trabajo realizado de los diputados del Parlamento Centroamericano, dejando un total de 93% que desconocen la labor que los funcionarios realizan.

Ante esta información, el diputado por el partido Arena afirmó que no conocía la cantidad de dinero que un diputado del Parlacen gana y dijo que a dicha institución pública no se le da la importancia que realmente esta representa.

"Yo desconozco cuánto gana un diputado del Parlamento Centroamericano...Yo no voy a decir que esa es una cantidad irrisoria porque no lo es. En un país pobre cada centavo cuenta, pero tenemos que sacarle el beneficio a esa inversión que se hace en una institución que los gobernantes, parece ser, no le dan la trascendencia ni la importancia. Es una visión que a mi me cuesta entenderla...", expresó el candidato a diputado por el Parlacen.

Por otro lado, mencionó que no está buscando ingresar al Parlamento para beneficiarse del fuero y agradeció a la entrevistadora por haberle hecho esa interrogante.

"Yo voy a quedarme sin fuero durante cinco meses, tiempo suficiente para el que siga insistiendo en esa infamia para irme a denunciar. Después del 1 de mayo me quedo sin fuero, me asiste una conciencia tranquila y qué bueno que me lo pregunte ya que permite levantar la cara una vez más y decir que esta fue una infamia... Soy totalmente inocente y voy a defender mi honorabilidad", enfatizó Quijano.

En mayo de 2020, el Congreso no logró un acuerdo para desaforar a Norman Quijano, quien es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) por fraude electoral y asociaciones ilícitas.

De acuerdo a la FGR, Quijano se reunió con pastores, jóvenes en rehabilitación y pandilleros en marzo de 2014 e informaron que hubo ofrecimiento a las pandillas, sin embargo, la defensa del entonces candidato a presidente sostuvo que la reunión fue meramente electoral.

La defensa informó que tal reunión fue para dar a conocer el plan de gobierno que Quijano pondría en marcha de ganar las elecciones. "No existió pago ni promesa de pago alguno o beneficios particulares en la reunión", expresó en mayo pasado Delmer Rodríguez, abogado defensor de Quijano.