Quijano asegura que petición de $91 millones no tiene fuente de financiamiento

El presidente de la Asamblea Legislativa aseguró que no existe certeza sobre la posible fuente de financiamiento para la erogación de los $91 millones que ha solicitado se reorienten para la ejecución de la fase dos del Plan Control Territorial, que fue anunciada el pasado martes.

"Los $91 millones aún no sabemos cuál será la fuente de financiamiento, pero debemos esperar porque aún no recibimos la petición", señaló Quijano, quien dijo que una opción es el dinero no utilizado en los cinco primeros meses del año en la última parte de la administración de Salvador Sánchez Cerén, en los cuales se habría utilizado el 37 %.

"La Ley de Responsabilidad Fiscal dice que el Gobierno saliente no podía gastar más del 40 % de la asignación presupuestaria para cada unidad del Estado. Me sorprendió que algunas andaban muy abajo del gasto y ahí podría haber una fuente de financiamiento", mencionó.

Sin embargo, según Quijano, esta medida podría significar dejar de atender algunos programas en salud o educación, por mencionar algunos rubros.

Para el presidente, tampoco se puede pensar en adquirir mayor deuda debido al "nivel de endeudamiento que ya tiene el país, el cual está arriba del 70 % del PIB, y eso significa que debemos estar muy atentos".