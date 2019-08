Quijano criticó los despidos de parientes del líder del FMLN

Desde la perspectiva del presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, lo que hizo el presidente de la república, Nayib Bukele, en cuanto a despedir a familiares y allegados del secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, estuvo mal.

"Eso no abona a la paz y tranquilidad que necesitamos los salvadoreños porque está dejando resentimiento, resentimiento, resentimiento... nadie se puede sentir contento que a sus parientes, que a sus seres queridos se les trate de esa forma... No es la forma como un presidente se debe de conducir... No es la forma apropiada para un presidente de la república de actuar", dijo Quijano.

El diputado de ARENA también consideró que por la forma de proceder de Bukele se puede concluir que hay violación de leyes laborales y que puede recurrir a su secretario legal para pedirle opinión sobre cómo se debe proceder en estos casos.

Sobre este tema también opinó el jefe de fracción del PCN, Antonio Almendáriz, quien coincidió con Quijano en cuanto a la posible violación de aspectos laborales.

Sin embargo, Almendáriz fue de la opinión que Bukele, por ser presidente de la república, tiene la potestad de decidir quién se queda o se va del Ejecutivo.

"El señor presidente de la república tiene la potestad de destituir a las personas de puestos de confianza; lo único es que existen leyes que protegen a las personas que están empleadas", declaró el representante legislativo del PCN.