Quijano declaró y reiteró que es inocente ante acusaciones de "Noe"

Alrededor de las 5:30 p.m. salió de la oficina de la Unidad Antipandillas, de la Fiscalía General de la República (FGR), el diputado de Arena y expresidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, de un interrogatorio al que fue citado.

El motivo por el que le llamaron fue para que declarara en calidad de testigo en la investigación que se desarrolla por supuestas negociaciones entre políticos y pandilleros.

El nombre de Quijano fue mencionado por el testigo clave "Noé" durante el juicio por el caso "Operación Cuscatlán". De acuerdo con la declaración, Quijano se reunió con cabecillas de la MS-13 para saber cuánto dinero pedían a cambio de darle apoyo electoral pues él era candidato presidencial, la pandilla pidió $1 millón; esto habría ocurrido en 2014.

Ayer, a la salida de la oficina fiscal a la que había ingresado a eso de las 8:30 a.m., Quijano reiteró que nunca se ha reunido con pandilleros.

"Esta es una investigación en curso que me ha permitido ratificar que soy inocente, que nunca me he reunido con pandilleros para ninguna naturaleza, ni para pedir votos, ni para ofrecer dinero, ni nada", declaró el expresidente de la Asamblea.

Además, dijo que la Fiscalía le pidió que omitiera dar detalles sobre lo que se habló durante el interrogatorio puesto que es una investigación aún en desarrollo.

Sin embargo, el exalcalde confirmó que durante el interrogatorio se habló sobre las acusaciones que sobre él hizo Noé.

"De eso hemos hablado ahora y he ratificado mi inocencia en esa materia. He dicho siempre, estoy con mi consciencia tranquila ante Dios, no me puedo amilanar ante nada porque lo primero es la robustez moral de la persona que está enfrentando esta situación", puntualizó Quijano.

Quien duda de la inocencia del diputado y dice que hay pruebas de su culpabilidad es el presidente de la república, Nayib Bukele, quien ayer estuvo tuiteando mientras se desarrollaba el interrogatorio al legislador.

"Otro caso que no puede quedar en la impunidad, FGR. Hay vídeos, audios, múltiples testigos, declaraciones falsas del acusado. ¿Qué falta?", cuestionó el presidente en un primer tuit.

Horas después, se volvió a referir al tema de Quijano y destacó que el interrogatorio ya se había extendido por siete horas.

"Norman Quijano lleva más de 7 horas declarando en la FGR. ¿Qué habrá dicho cuando le mostraron el vídeo de casi media hora, de él reunido con pandilleros, después de que juró ante la patria y por su familia y correligionarios, que jamás se había reunido con delincuentes?", tuiteó el mandatario en su cuenta.

Quijano dijo que durante el mediodía hubo un receso de alrededor de tres horas y que había decidido quedarse dentro de la oficina junto a miembros de su familia que lo acompañaron.

En el marco de esta investigación, la Fiscalía también ya citó al exministro de gobernación, Arístides Valencia; y en los próximos días se esperan las declaraciones del expresidente de ARENA, Jorge Velado; y del alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt.