Quijano ofrece diálogo para lograr acuerdos en la Asamblea

El presidente de la Asamblea Legislativa y diputado de ARENA, Norman Quijano, ofreció trabajar con todos los partidos políticos y sectores nacionales en lograr acuerdos que permitan superar los principales problemas que agobian a los salvadoreños.

Durante la sesión solemne inaugural de la Asamblea Legislativa 2018-2021, que contó con la presencia del presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén, y del presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Óscar Armando Pineda Navas, Quijano señaló que uno de los retos inmediatos será la elección de magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema. Asimismo, consideró importante poner en agenda el tema de un acuerdo fiscal, salud, seguridad, economía y medio ambiente.

“Este panorama obliga a trabajar con mayor ahínco en la búsqueda de los consensos necesarios para dar respuesta a las grandes necesidades de la población. El consenso y el debate son condición intrínseca para que las leyes que aprobemos tengan una mayor efectividad en su aplicación”, expresó.

Dijo que quienes lo conocen saben que siempre ha tenido abiertas las puertas de sus oficinas para recibir y escuchar, y eso no va a cambiar. “Los invito, colegas diputados, a que implementemos esta política, que estemos siempre listos para recibir y escuchar a los salvadoreños”, pidió.

Imagen de la Asamblea

Quijano promete liderar un trabajo que permita mejorar la imagen de este Órgano de Estado, además de recuperar la confianza y la credibilidad de los ciudadanos con los legisladores. Para lograrlo, dijo que su gestión tendrá su sello, que sumió en tres principios: “consenso, austeridad y transparencia”.

Quienes no quedaron satisfechos con el discurso y con las acciones del presidente son los diputados de GANA y del FMLN. “Los problemas de los salvadoreños no se van a resolver poniendo a disposición las camionetas de esta Asamblea Legislativa, los problemas de los salvadoreños no se van a resolver reduciendo a un 50 % el costo del combustible”, criticó el diputado de GANA Mario Tenorio.

La diputada del FMLN y tercera secretaria en la junta directiva, Cristina Cornejo, criticó que Quijano está haciendo movimientos de gerentes por una afinidad política ideológica.

Sin embargo, durante su discurso, Quijano anticipaba que “esta será una gestión abierta a la crítica, a aquella que permita construir, y repudiar a la que busca destruir”.

“Debemos escuchar propuestas para fortalecer y transparentar los procesos en los partidos políticos en temas como el financiamiento, democracia interna, la transparencia, y rechazar aquellas voces que únicamente buscan despertar resentimiento para alcanzar objetivos particulares”, expresó.