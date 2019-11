Quijano pide conocer el video donde aparece con pandillas

Luego de que el fiscal general, Raúl Melara, asegurara que tienen un vídeo donde el diputado de ARENA, Norman Quijano, aparece reunido con pandillas, el legislador pidió que se revele el material para defenderse.

"Pido y exijo conocer el vídeo, porque yo no puede defenderme de una cosa que no existe. Vídeos me toman a mi prácticamente durante toda mi carrera política y yo creo que la parte ligera de la declaración del señor fiscal, a quien respeto, es cuando dice 'se reunió con pandillas'", consideró.

Quijano dijo nunca ha concertado ninguna reunión para ir a hablar con pandilleros; sin embargo indicó que, durante la campaña y en su vida como político, cuando asiste a algún lugar no puede determinar si en el grupo de asistentes hay dos o tres miembros de pandillas.

Un testigo criteriado, identificado como "Noé", señaló en un juicio contra pandilleros que el excandidato de ARENA supuestamente negoció un millón de dólares a cambio de votos en las elecciones presidenciales de 2014. Quijano lo niega.