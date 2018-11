Quijano presenta listado extraoficial de candidatos a fiscal a Comisión Política y FMLN denuncia anomalías en proceso

El presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, convocó de manera informal a los diputados de la Comisión Política para mostrar la lista de abogados que presentaron su hoja de vida para participar en la elección del próximo fiscal de la República.

"Yo le di carácter informal a esta reunión para solo decirle a mis colegas diputados estos son los 33 candidatos que hasta ayer se tuvieron", expuso la mañana de este martes el presidente de la Asamblea Legislativa.

Quijano sostuvo que el listado de los candidatos a fiscal se oficializará una vez que llegue al pleno legislativo y se haya enviado a estudio a la comisión política. "Entonces sí, ya de manera oficial, vamos a conocer. Ahora ellos han conocido los listados extraoficialmente", recalcó.

Dr. Norman Quijano, Pdte. @AsambleaSV hace del conocimiento de miembros de la Comisión Política que 33 abogados presentaron solicitud para optar al cargo de Fiscal General pic.twitter.com/OUNwjZ31qH — Asamblea Legislativa (@AsambleaSV) 6 de noviembre de 2018

La reunión entre el presidente de la Asamblea Legislativa y los diputados de la Comisión Política se dio dentro del "receso indefinido" que se decretó luego de que en la sesión plenaria del miércoles pasado no se lograran los 56 votos para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Denuncian anomalías

El encuentro no fue bien visto por la fracción legislativa del FMLN, que en conferencia de prensa denunció "anomalías" y "violaciones" cometidas en esta reunión, ya que se han suspendido indefinidamente las labores en la Asamblea y, por tanto, no se puede convocar a las comisiones.

"Queremos denunciar ciertas anomalías y violaciones en el reglamento interior de la Asamblea Legislativa que se están cometiendo por parte de nuestro presidente, quien no sabemos si está mal asesorado, no se deja asesorar o, por supuesto, está cubriendo una maniobra de presiones y querer imponer una posición de bloque de derecha en coalición", expuso Nidia Díaz, diputada del FMLN.

La diputada sostuvo que el proceso normal para comenzar la elección del fiscal y de otro tipo de funcionarios exige apegarse al reglamento interno de la Asamblea Legislativa.

"Primero, la junta directiva tiene que recibir todas las solicitudes y luego enviarla al pleno y aparece en agenda todo lo que han solicitado, y después pasa a la Comisión Política. Ese no era el procedimiento ahorita. (Quijano) no nos escuchó y convocó la comisión política y le dio un carácter que no es usual al decir que no es formal. Queremos denunciar ese proceder", recalcó Díaz.

La diputada Yanci Urbina, también diputada del FMLN, sostuvo que lo que el presidente de la Asamblea Legislativa debería apresurar es a girar una convocatoria para reanudar la plenaria suspendida el miércoles, para que los diputados puedan volver a sus labores formalmente.