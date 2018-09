Quijano promete parar despidos, pero seguirá buscando las plazas fantasmas

El presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, dijo ayer que ya no hará más recorte de personal, pero advierte que seguirá buscando aquellas plazas de empleados que no llegan a trabajar y que no los han visto en esa institución.

"Yo he dicho que no vamos a hacer más medidas sistemáticas de supresión de plazas, pero sí no voy a desistir jamás de recortar aquellos abusos, aquellas plazas que son fantasmas, que siempre las estamos buscando", indicó.

"En la medida que me denuncian que hay una plaza de un señor x, que no llega a trabajar jamás, que nunca lo han conocido, que nunca se ha presentado, inmediatamente ordeno abrirle un expediente y empezar un proceso para poder llegar el momento y decirle: ‘esta plaza se suprime’", advirtió el titular de Órgano Legislativo.

El legislador sostuvo que una vez detecten una plaza de ese tipo seguirá el procedimiento para suprimirla; aunque expresó que tiene que tener mucho cuidado debido a que el sindicato de trabajadores de la Asamblea Legislativa lo ha denunciado ante la Sala de lo Contencioso y de la Organización Internacional del Trabajo en Costa Rica.

Quijano aseguró que los sindicalistas querían que reconsiderara la contratación de empleados afiliados al sindicato, pero solo aplica para quienes tienen fuero. En ese sentido, anunció que volvió a contratar a tres empleados directivos del sindicato.

Cuando Quijano llegó a la presidencia denunció que personal de la Asamblea Legislativa aparecía en planilla, pero solo llegaba a cobrar.

"Hay uno que me llama poderosamente la atención, el auditor interno, contratado el 18 de abril con un salario de $3,500. Me pregunto ¿un auditor interno a escasos días de dejar el cargo? Todos suman $22,882 mensual, multiplíquenlo por 12 meses cargado a la planilla de la Asamblea Legislativa", señaló Quijano en mayo pasado, durante una conferencia de prensa.

Además, en ese momento dijo que su idea era realizar una auditoría a las contrataciones de personal en el último año. A partir de esto, tomar acciones en contra de las contrataciones y la posible existencia de plazas fantasmas. Todo con el fin de sanear las finanzas de la institución.