Quijano sostiene que no negoció con pandilleros

En una declaración ante medios de comunicación, el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, sostuvo que no negoció ni entregó dinero a pandilleros durante la campaña electoral de 2014, cuando fue candidato presidencial de ARENA.

"Jamás me he reunido con pandilleros para negociar absolutamente nada, mucho hemos ofrecido dinero, jamás he tenido en mis cuentas las cantidades que se me adjudican y nunca manejé dinero en la campaña presidencial", dijo Quijano.

Defensa. El presidente de la Asamblea, Norman Quijano, se defendió de los señalamientos que hizo un testigo criteriado en su contra.

"Noé", un testigo criteriado, declaró días atrás que Quijano se reunió con cabecillas de pandillas para consultarles cuánto dinero pedían para que lo apoyaran con votos en la elección.

El testigo dijo que entre ARENA y el FMLN entregaron $255,000 a las dos principales pandillas a cambio de apoyo durante la elección de 2014 y la de 2015. El primer partido habría entregado $69,000 y el segundo $156,500.

El presidente del Parlamento dijo que el Gobierno del presidente Nayib Bukele busca destruir a sus opositores.

"Estamos ante un Gobierno que está afanado en destruir la imagen de opositores y no en construir soluciones a los salvadoreños", declaró Quijano.

Sostuvo, además. que las acusaciones hechas por Bukele representan "una conjura contra un Órgano del Estado" .