Quijano ve cerca un acuerdo para elegir CSJ

El presidente de la Asamblea Legislativa y diputado de ARENA, Norman Quijano, reiteró ayer que entre los partidos políticos hay acercamientos que le hacen creer que pueden estar cerca de un acuerdo para elegir a los cuatro magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional y otro para la Sala de lo Civil u otra sala.

El legislador dijo que no podía dar más detalles de quiénes y dónde se reúnen en privado para no poner trancas a un posible acuerdo. Fuentes cercanas al proceso dijeron a LA PRENSA GRÁFICA que no se descarta que este mismo día haya elección. El dictamen requiere del aval de 56 votos. La coalición ARENA, PDC y PCN solo tiene 49 votos. Necesita de los votos de GANA o FMLN.

Quijano dijo en la pasada sesión plenaria la novedad no solo fue haber superado el veto presidencial para dar autonomía la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía, sino también la división que se dio en GANA y la separación del FMLN. Dijo que espera que eso no afecte la elección de magistrados, y aseguró que tampoco aspiran romper a GANA.

El partido VAMOS se pronunció ayer por el retraso, que ya llegó a 96 días.