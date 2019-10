Quijano y Muyshondt abiertos a ser citados por la Fiscalía por financiamiento a pandillas

Aunque reiteraron que no entregaron dinero a las pandillas a cambio de apoyo durante las elecciones de 2014 y 2015, el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, y el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, dijeron estar abiertos a ser citados por la Fiscalía General de la República (FGR) en el marco de la investigación a supuestos financistas de pandillas.

El fiscal general, Raúl Melara, dijo que están haciendo una investigación "lo más amplia posible" ante señalamientos hechos por el testigo clave Noé en el juicio que se lleva contra más de 425 pandilleros de la MS-13.

"No puedo desconocer que hay instancias que respetar y si las circunstancias lo demandan, pues, yo no tengo ningún inconveniente, lo he dicho, no tengo nada que ocultar, nada que esconder, tengo mi conciencia tranquila", dijo Quijano.

El nombre del presidente del parlamento fue mencionada por Noé hace unos días durante una de las jornadas del juicio. El criteriado declaró que Quijano se reunió con cabecillas de pandilla para conocer cuánto dinero querían a cambio de darle apoyo en la elección en la que corrió como candidato presidencial de ARENA en 2014.

"Por supuesto, siempre hemos estado a la disposición del ministerio público para cualquier aclaración, cualquier duda o cualquier cosa que podamos aportar nosotros en todo tipo de investigación", expresó Muyshondt por su parte.

Tanto el alcalde como el diputado dijeron que al momento no les ha llegado citatorio alguno.

En tanto, la jefa de fracción del FMLN, Nidia Díaz, dijo que si la FGR cita a exfuncionarios de Gobierno, estos deben atender.

La diputada dijo que la Fiscalía debe garantizar un adecuado proceso y no utilizar a la institución para fines políticos.

"Como el fiscal es el fiscal y nosotros precisamente estamos fortaleciendo a la Fiscalía y de eso se trata, que cada uno cumpla con su competencia y su atribución. Lo que sí exigimos es un debido proceso y transparente... No estamos de acuerdo en que se vaya a judicializar la política", dijo la jefa de la fracción de izquierda.