Quinta ola de covid-19, la segunda con más contagios

El recién pasado 10 de julio, El Salvador habría experimentado el segundo pico más alto de contagios de covid-19 durante toda la pandemia, que corresponde a la quinta ola que está viviendo el país, de acuerdo con las más recientes estimaciones del Instituto de Métricas y Evaluación en Salud (IHME, en inglés).

En esa fecha se habrían registrado 34,516 infecciones, según la entidad de la Universidad de Washington, Estados Unidos. La cifra solo está por debajo de los 62,992 contagios que la misma entidad estimó para el 20 de enero pasado, durante la cuarta ola, ocasionada por la variante ómicron del SARS-CoV-2.

Que la cuarta y la quinta ola sean las que registran una mayor cantidad de contagios diarios está íntimamente relacionado al hecho de que ambas obedecen a la circulación de ómicron y sus sublinajes.

"Lo que este pico muestra es algo que está siendo consistente en todo el mundo: que es una ola masiva que está siendo originada por las subvariantes de ómicron", anotó el epidemiólogo Wilfrido Clará.

"El problema con las subvariantes de ómicron es que han probado tener, y está probado ya, una gran capacidad para evadir la respuesta inmune", explicó.

La tasa de letalidad, a pesar de la fuerte alza en la transmisión viral, parece seguir manteniéndose baja. Según el especialista, que el nivel de transmisión sea masivo pero no esté asociándose con un aumento fuerte de la mortalidad tiene que ver con las constantes mutaciones de la variante ómicron.

Además, tiene relación con que el 80 % de la población tiene ya colocado el esquema primario de vacunación anticovid (dos dosis) y también con las infecciones que ya padeció una buena parte de la población y les generó algún tipo de inmunidad. Pero los cambios inherentes al mismo virus son los que están condicionando que, al menos esta ola, no esté asociada con un incremento masivo de la mortalidad, por lo que no hay que perder de vista que la pandemia no se ha ido, indicó.

"Falta mucha tela que cortar. Esto lo que está mostrando es que el virus sigue mutando y sigue desarrollando capacidades cada vez más eficientes de evadir la respuesta inmune y lo que sugiere es que va a seguir mutando", dijo Clará y agregó que si no se aumentan las coberturas de vacunación, las posibilidades de que vayan surgiendo más mutaciones siempre se mantiene vigente.

"Todavía no está garantizado el hecho de que se piense que, a medida van generándose más mutaciones, y más subvariantes, el virus vaya perdiendo peligrosidad. Eso no se sabe bien", advirtió.

Lo que está claro es que sigue circulando ómicron y sus subvariantes, pero no se sabe cuáles. El último informe del IHME, sin embargo, advierte sobre la nueva subvariante de ómicron BA.5. La propagación de este sublinaje está combinada con una disminución en el distanciamiento físico, lo que está impulsando un repunte en muchas partes del mundo, incluidas América Latina, América del Norte, Europa, África del Norte, Medio Oriente, Sudeste Asiático y Oceanía, dijo el IHME. "Según la experiencia de países con aumentos repentinos de BA.5 anteriores, no esperamos un gran aumento en las muertes por covid-19", reza el informe de la entidad académica estadounidense.

Consultado sobre si la subvariante BA.5 pudiera estar ya en territorio nacional, ante la falta de información oficial, Clará se limitó a decir que "es una posibilidad". Recién la semana pasada, el ministro de Salud, Francisco Alabi, afirmó que ha enviado al extranjero pruebas de laboratorio para secuenciar la subvariante BA.2.75, porque la sospecha de las autoridades sanitarias es que está siendo la causante de la quinta ola de contagios .

A juicio del epidemiólogo Alfonso Rosales., "lo más seguro es que todas esas subvariantes ya estén por aquí". El no tener la certeza es parte de las deficiencias en la vigilancia epidemiológica nacional, consideró; sin embargo aseguró que "que se vaya a actuar de diferente manera (al saber esa información), no creo".

"Que esté circulando una variante u otra lo que podría estar diciéndole al Ministerio de Salud es prácticamente una información crucial para prepararse. Si no tienen esa información, se mantienen como se han mantenido hasta ahora, totalmente paralizados, porque no han hecho nada. El conocer qué variante del ómicron anda circulando le ayuda a un ente líder en materia sanitaria a tomar mejores decisiones sanitarias", anotó.

GOBIERNO GUARDA SILENCIO EN PLENA QUINTA OLA

El 19 de julio, un día antes de que, según las estimaciones del IHME, El Salvador alcanzara el segundo pico más alto de contagios, el Gobierno sumó 11 días sin actualizar los datos sobre la incidencia de nuevos casos diarios de covid-19, indica un análisis que LPG Datos, la unidad de investigación social de LA PRENSA GRÁFICA, que monitorea el comportamiento diario de la pandemia con base en la información y en las estadísticas oficiales.

Ese análisis permite advertir, como ya lo ha reconocido el Gobierno, que el país está en medio de una quinta ola de la enfermedad, con un promedio de 646 nuevos casos diarios y más de dos muertes por día, según las estadísticas oficiales. Los cálculos del IHME, sin embargo, evidencian que hay un subregistro, pues la entidad ha estimado para estos días entre 7 y 9 decesos diarios. Además, los datos oficiales advierten que se ha duplicado la cantidad de personas que están enfermas por covid-19: el 8 de julio, el Gobierno reportó 10,920 activos. Esta última cifra es el doble de los 5,515 casos activos que se registraron el 20 de junio, hace un mes.