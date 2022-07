Quinta ola incrementa las hospitalizaciones covid

La quinta ola de contagios de covid-19 ha comenzado a elevar la demanda de espacios en los hospitales, afirmaron ayer médicos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y del Hospital El Salvador (HES).

"Definitivamente hay un incremento de los casos, tanto leves como de enfermedad moderada severa. Estamos trasladando a Hospital El Salvador y a Hospital Amatepec entre 15 a 20 pacientes diarios, la mayoría de ellos con pruebas positivas", indicó el doctor Rafael Aguirre, secretario general del Sindicato de Médicos Trabajadores del Seguro Social (SIMETRISSS). Aguirre estimó que las hospitalizaciones comenzaron a aumentar hace unos 10 días, mientras que el alza en casos leves se empezó a notar a principios de mayo.

Hasta ayer, el HES reportó alrededor de 60 pacientes ingresados por covid-19, unos 20 más que la semana anterior, indicó una fuente médica del centro asistencial, quien conversó con LA PRENSA GRÁFICA bajo anonimato. "El aumento no ha sido brusco, ha ido lento. Había alrededor de 40 (la semana pasada)", agregó.

Otro trabajador de la salud destacado en ese hospital señaló que solo en la unidad de cuidados intensivos (UCI) se encontraban cerca de 30 personas ingresadas ayer, mientras que en la semana anterior oscilaron entre 15 y 20. Además, advirtió que varias de las personas que se encontraban en UCI no están vacunadas contra el SARS-CoV-2.

Si bien ya es perceptible el aumento en la demanda de camas en el HES, la cantidad actual de ingresos no han sobrepasado por el momento la capacidad del hospital, aclaró ayer una de las fuentes del hospital. En la misma línea, Luis Rodríguez, secretario de Organización del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Salud (SITRASALUD), afirmó que las hospitalizaciones en el sistema público "han aumentado", pero no en una magnitud considerable. No obstante, alertó que "los contagios se están yendo para arriba. Hay de 700 a 800 casos diarios".

En el Seguro Social también se ha notado un aumento en las consultas. Los griparios, dijo el SIMETRISSS, están a un 80 o 90 % de su capacidad y aunque aún no están experimentando una situación como la de enero, cuando la variante ómicron saturó los servicios de primer nivel, "de continuar la tendencia estos próximos días, definitivamente colapsará", dijo Aguirre. Añadió que "la administración implementó una serie de medidas" que han mejorado el flujo en esa área.

Los datos más recientes del Ministerio de Salud (MINSAL) son del 8 de julio. Solo ese día, el Gobierno confirmó 612 contagios de la enfermedad, aunque por el momento la cifra más alta en lo que va de la quinta ola se registró el 2 de julio, con 688.