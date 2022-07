Quinta ola suma 28,400 casos de covid-19 en El Salvador

Hasta el 27 de julio, la quinta ola de covid-19 en El Salvador ocasionó más de 28,400 nuevos casos de la enfermedad, según el Ministerio de Salud (MINSAL). No obstante, el impacto de este brote de coronavirus ha transcurrido sin información oportuna de parte de las autoridades sanitarias: en los periodos con la mayor cantidad de contagios, la página oficial covid19.gob.sv ha estado desactualizada.

Las estadísticas gubernamentales recopiladas por LPG Datos, la unidad de investigación social de LA PRENSA GRÁFICA, muestran que el incremento en los casos de covid-19 comenzó a notarse el 11 de mayo pasado. En esa fecha, el MINSAL dijo haber confirmado 13 contagios, pero 10 días más tarde la cifra ya se había duplicado, llegando a los 30 casos diarios. Para finales del mes ya se contabilizaban al menos 100 nuevos pacientes de la enfermedad al día.

Pero el Gobierno no liberó a tiempo los datos que, después, permitieron determinar que el país se encontraba en una quinta ola. Tras 14 días de silencio, el 21 de junio el MINSAL actualizó su página y los datos publicados revelaron que entre el 7 y el 20 de junio se detectaron 5,512 contagios.

El punto más alto de este repunte se alcanzó el 2 de julio con 688 casos. Pero de esto tampoco no se enteró a tiempo la ciudadanía. Cuando ocurrió el pico de la quinta ola, la página del MINSAL llevaba 12 días sin actualizarse y se supo hasta el 8 de julio.

El problema con la falta de información, explicó el epidemiólogo Wilfrido Clará, es que impide a la ciudadanía tomar decisiones oportunas para cuidarse del coronavirus. "Sin los datos oportunos es imposible que el ciudadano conozca el nivel de transmisión viral en su localidad, donde vive o trabaja, y por lo tanto no tiene los elementos para tomar decisiones basadas en riesgo. Además de invisibilizar la pandemia", dijo ayer el especialista a este periódico.

La información recogida por LPG Datos indica que entre el 11 de mayo, cuando comenzó el aumento, hasta el 27 de julio, el Gobierno confirmó un total de 28,484 infecciones de coronavirus SARS-CoV-2, pero solo ocurrieron tres actualizaciones en los momentos con más casos: el 20 de junio, el 8 de julio y la última fue la del recién pasado miércoles el 27 de julio.

Pero el doctor Clará indicó que la cantidad oficial de casos "se queda corta" si se toman en cuenta las estimaciones del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME, en inglés), de la Universidad de Washington. El centro de investigación sitúa el pico de la quinta ola en el 10 de julio, con 34,516 infecciones, una cifra que engloba a todos los contagios, incluyendo aquellos que no se han confirmado con una prueba de laboratorio. Ese mismo día, el MINSAL reportó 584 casos de forma oficial.

"Se estima que solo entre 3 a 5 % de todas las nuevas infecciones podrían haber sido detectadas por laboratorio y reportadas por el MINSAL. Es decir que en ese mismo periodo (del 11 de mayo al 27 de julio) fácilmente podría haber habido un promedio de 600,000 a 900,000 casos de covid", indicó.

Medidas. Médicos advirtieron que la falta de información no permite tomar medidas oportunas.

Se duplican los casos graves y críticos durante el silencio oficial

La noche del miércoles recién pasado, el MINSAL publicó datos de casos confirmados por primera vez en 18 días, ya que las estadísticas más recientes que estaban disponibles eran del 8 de julio. Los nuevos datos oficiales reflejan una tendencia a la baja en la quinta ola, pero el conteo diario sigue arriba de los 400 contagios.

Según las estadísticas del Gobierno, el 27 de julio se confirmaron 428 nuevos pacientes de SARS-CoV-2 en El Salvador, 184 menos que los 612 registrados el 8 de julio, cuando se realizó la anterior actualización. Sin embargo, los más de 400 casos que se han registrado en las últimas semanas están en niveles similares a los de febrero pasado, cuando el país se encontraba en la cuarta ola, ocasionada por ómicron.

La cantidad de personas que actualmente están padeciendo de covid-19 llegó a 14,316 hasta el 27 de julio. Estos se conocen también como los casos activos. De ese universo, un total de 14,175 son asintomáticos, se encuentran estables o con un cuadro moderado de SARS-CoV-2. Por otra parte, el MINSAL registró 7,390 casos sospechosos.

No obstante, la falta de estadísticas también impidió conocer de forma oportuna que los casos graves y críticos de covid-19 se duplicaron durante julio. Los pronósticos de los pacientes se publicaron ayer por la tarde y esta actualización dio cuenta de 139 pacientes que se encontraban en estado grave o crítico por covid-19, el doble de los 68 que se registraron hasta el 30 de junio, que era la fecha más reciente de actualización.

Esta no es la primera vez que el Gobierno deja de publicar información sobre la pandemia. Un informe del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) encontró que, al cierre del primer trimestre de 2022, El Salvador acumuló 260 días no consecutivos sin estadísticas gubernamentales sobre el desarrollo de la pandemia. Es decir, durante el 35 % de la emergencia sanitaria, los ciudadanos no tuvieron información.

Hasta la fecha, el ministro de Salud, Francisco Alabi, no ha explicado a qué se deben los retrasos recientes en la publicación de datos. A inicios de la pandemia, atribuyó el atraso a la capacidad del MINSAL para procesar las pruebas de covid-19 que realiza. En ese momento dijo que tenían capacidad de procesar cerca de 2,000 pruebas diarias. Más recientemente, durante la cuarta ola ocurrida a principios de año, alegó que la mayoría de los recursos del Ministerio de Salud se estaban enfocando en la distribución de los kits de medicamentos y en la vacunación contra el coronavirus.

En ese mismo reporte, el ICEFI señaló que la falta de acceso a la información pública sobre la pandemia ha sido una característica en El Salvador que ha llegado incluso a la vacunación, pese a que en 2020, recordó el instituto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció que "es deber de los Estados asegurar el derecho de acceso a la información pública en el marco de la emergencia generada por el covid-19 y no establecer limitaciones generales basadas en razones de seguridad u orden público".