Quinto día de audiencia en contra de dos exalcaldes y 17 personas más en Zacatecoluca

Por quinto día se instaló ayer la audiencia preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción de Zacatecoluca, en contra de Francisco Hirezi y Amílcar Aguilar, exalcaldes de Zacatecoluca y San Rafael Obrajuelo, así como otros 19 imputados, implicados en el caso conocido como Monarca.

En la jornada de ayer, los defensores de los empresarios José René Hernández Quinteros, José René Hernández Fausillon, René Jacob Hernández Fausillon y de José Ricarte Pineda, acusados del delito de Cohecho Activo, hicieron su intervención para tratar de desvirtuar la acusación de la Fiscalía.

"Todo acto delictivo que comete una persona debe ocasionar un perjuicio, en este caso a la administración pública, pero la Fiscalía no ha logrado comprobar para un eventual juicio, que los actos que le atribuyen a mis clientes provocaron un deterioro en la hacienda pública municipal. La Fiscalía dice que encontraron un dinero en una intervención y no han encontrado nada, esa prueba no es contundente", dijo Ulises Villatoro, abogado defensor de la familia Fausillon.

Por la tarde participó la defensa del exconcejal viroleño, Dennis Córdova. Mientras, el defensor de Hirezi, Miguel Antonio Méndez, se mostró confiado de que habrá una resolución favorable para su cliente, ya que hay elementos que la Fiscalía tuvo que presentar en Marzo y hasta la fecha no lo ha hecho, dijo.