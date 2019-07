RNPN busca convenio con Correos de Estados Unidos

Para mejorar las entrega del Documento Único de Identidad (DUI) de los salvadoreños que residen en Estados Unidos, el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) se encuentra en la búsqueda de un convenio con la oficina de Correos de ese país.

El presidente de la institución, Federico Guerrero, confirmó a LA PRENSA GRÁFICA que están en el proceso de obtener la autorización de la Presidencia de la República para hacer las gestiones y lograr establecer el convenio.

"Ahorita queremos hacer un convenio, queremos que el Gobierno me autorice, me dé los poderes necesarios para hacer un convenio con Correos de Estados Unidos que es si no la más segura institución de Estados Unidos, una de las más seguras, para que usted (salvadoreño en Estados Unidos) solo llegue", afirmó el funcionario.

La institución se enfrenta a una problemática con quienes solicitan el DUI en Estados Unidos y carecen de un estatus migratorio regular. Según lo expuesto por Guerrero, los salvadoreños que tienen esta condición por miedo a que su información sea compartida con instituciones de migración se rehúsan a dar su domicilio.

Para lo anterior, el RNPN planea reunirse con asociaciones de salvadoreños residentes en Estados Unidos y hacerles ver la importancia de que den su dirección para que, de concretarse el convenio, reciban su documento. El presidente de la institución recomendó que si el temor persiste, brinden la dirección de algún conocida que tenga un estatus migratorio regular para que reciba el DUI.

Guerrero reconoció que si no logran que los solicitantes del DUI les brinden una dirección, el convenio con Correos estadounidense serviría de poco.

Entre el 25 y el 28 de junio, el Registro informó que envió 1,622 documentos hacia el exterior. En centros de servicio ubicados en Estados Unidos y Canadá fueron recibidos.