RNPN dice no poder indagar cambio de DUI con fin electoral

San Salvador, Santa Tecla, Soyapango, Colón y San Miguel son los cinco municipios en donde más se han dado cambios de domicilio, de acuerdo con la presidenta del Registro Nacional de la Personas Naturales (RNPN), Margarita Velado.Precisamente en Santa Tecla es donde se han generado denuncias de que estos cambios son masivos y que podrían estarse dando únicamente con fines electorales.Velado aseguró que no cuentan con las herramientas legales necesarias para determinar que estos cambios que hacen los ciudadanos se deban a que deseen votar en las elecciones de 2018 en un municipio contrario al de su origen, y que es responsabilidad de la Fiscalía determinar si se comete el delito de fraude electoral.“Es que la intención electoral le corresponde a la Fiscalía consignarla, porque el registro no es un ente investigador de delito y cambiar mi dirección con fines electorales es un delito”, dijo Velado.Para el partido ARENA, más que trasladar la responsabilidad a la Fiscalía, lo que se debe hacer en la Asamblea es reformar la Ley del RNPN y que este tenga las facultades para indagar.Para el diputado tricolor Julio Fabián, no se puede esperar hasta que la Fiscalía indague porque esta procede hasta que ya se ha consumado el voto, es decir que el delito de fraude electoral puede investigarse hasta que un ciudadano haya cambiado de domicilio solo para votar.