Racha de accidentes deja tres lesionados en El Salvador

En la noche del miércoles se registraron tres accidentes de tránsito que no dejó lesionados, pero sí daños materiales.

LA PRENSA GRÁFICA/Francisco Alemán.

El primero se registró luego que un furgón de origen guatemalteco, cabezal placas C 925BLF y remolque TC 77BBYY, que era conducido por José Antonio Pérez, tras presentar desperfectos mecánicos, se le desprendieron las llantas traseras, que quedaron a un lado y la carga quedó al otro costado de la vía, en el kilómetro 9 de la carretera Panamericana, que conduce de Santa Tecla a la entrada a San Salvador.

En este primer accidente no se reportaron lesionados. Sin embargo, en la madrugada del jueves, sí resultó lesionado un motociclista y el conductor de un vehículo más, ya que el furgón que se había accidentado la noche anterior no había sido retirado y los conductores no tenían señales visibles.

De acuerdo con las autoridades, el furgón se dirigía con carga al Plan de La Laguna, con comida para perro.

También a eso de las 10:00 de la noche del miércoles 12 de Mayo del 2021, se registró un accidente entre el pick up gris placas P 920-349, que chocó contra la parte trasera del pick up rojo placas P 825-043, sobre el Paseo General Escalón a la altura de la 101 avenida norte.

Según primeras indagaciones, el pick up rojo permanecía parado y el otro le llegó a pegarle. Posteriormente el pick up gris se vino de regreso embistiendo a su conductor y es allí donde queda lesionado.

En el lugar se encontraron casquillos de arma de fuego. La zona fue cerrada, para realizar la respectiva inspección.

