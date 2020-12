Rafael aprendió a cultivar con tutoriales de YouTube

Como bien dice el dicho: "El hambre agudiza el ingenio". Ese fue el caso de Rafael Antonio Monterrosa, un joven de 26 años residente de la colonia Bosques de Perulapía, del municipio de San Bartolomé Perulapía, Cuscatlán, quien aprendió a cultivar la tierra a base de videos de YouTube e información que buscó en Google.

Siendo padre de familia y esposo, relató que el inicio de la pandemia por la covid-19 en el país trajo malas noticias a su hogar, ya que a finales de marzo fue despedido de su antiguo trabajo como obrero de carga y descarga de camiones de electrodomésticos.

"El inicio de la pandemia en el país fue bastante difícil, no solo por lo que representaba el coronavirus, sino que me despidieron de mi trabajo y tengo que mantener a mi esposa y a mi hijo de un año" , narró Monterrosa.

Ante la dificultad de encontrar un nuevo empleo en pleno confinamiento, Rafael comentó que una tarde de lunes, pensando y buscando la manera de generar ingresos para alimentar a su familia, se le ocurrió comenzar a cosechar verduras, ya que anexo a su casa de habitación hay un terreno en abandono.

El problema era que él nunca había cultivado la tierra. Sin embargo, solamente necesitó de su teléfono celular e Internet para comenzar a indagar sobre el cultivo de verduras en videos tutoriales de YouTube e información en la plataforma de búsqueda web: Google.

"Una tarde se me ocurrió investigar cómo se cultivan verduras, ya que el terreno tasl la casa está abandonado", expuso.

Confesó que "no encontraba qué hacer, ya estaba preocupado más por la comida de mi niño, entonces una tarde sentado pensando cómo podía generarme ingresos, se me ocurrió comenzar a investigar cómo se cultivan las verduras", dijo.

Aseguró que para su primera cosecha solamente necesitó de $10, los cuales utilizó para comprar abono y veneno para plaga. A esto sumó un par de semillas de tomate que él mismo extrajo de los que él tenía para el consumo de la casa. Luego preparó la tierra y viendo vídeos de YouTube comenzó a sembrar.

Al ver que la cosecha de tomates fue fructífera y fue muy demandada en su colonia, decidió comenzar a incursionar en el cultivo de pepino, repollo, chile, mora, chipilín y actualmente espera la cosecha de rábano.

Por más

En la actualidad, Rafael pretende seguir expandiendo sus cultivos indagando sobre la siembra de otro tipo de verduras y hortalizas; y con la ayuda y asesoramiento de un ingeniero agrónomo de la alcaldía del municipio sacarle más provecho al pequeño terreno donde se encuentra sembrando.

Necesidad. Rafael Antonio Monterrosa quedó sin empleo en plena pandemia y giró su mirada al cultivo de hortalizas para sobrevivir

"No puedo decir que del cultivo se gana bastante, pero si se saca lo suficiente para ir pasando el día, lo único que en esto uno aprende a ser paciente y perseverante porque las cosechas dependiendo el tipo de verduras se tardan hasta seis meses, en ese sentido uno tiene que saber administrar", dijo Monterrosa.

Aseguró que encontró la forma para salir delante con su familia luego de sufrir un despido. Fueron momentos difíciles, pero con creatividad y fe, salió adelante. "Nunca me imaginé que iba a cosechar, mi esposa me dudaba que si la siembra funcionaría, pero a la vez, me daba ánimos porque ella sabía que si esto no servía pues no habría que comer en la mesa. Pero Dios es bueno y he sobrevivido al desempleo cultivando verduras", concluyó.