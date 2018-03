Rais pudo salir del país por punto ciego, según FGR

Lee también

El fiscal general, Douglas Meléndez, informó que la Dirección General de Migración no reporta que el empresario Enrique Rais haya salido del país por alguna vía legal. Sin embargo, no descartan que haya podido utilizar algún mecanismo extra legal para viajar.Esto luego de que la Cámara Primera de lo Penal revocó el pasado viernes las medidas sustitutivas a la detención con las que el Juzgado Séptimo de Paz había favorecido a Rais y al exfiscal Luis Martínez acusados de liderar una red de corrupción en el sector de justicia que incluía al exjuez Aurora Giamattei; al exjefe de la Unidad de Intereses del Estado de la Fiscalía General de la República (FGR) Julio Arriaza; a los abogados Mauricio Antonio Álvarez y Wilfredo Ernesto Gutiérrez; y al sobrino de Rais, Hugo Blanco. “La información que tenemos es que no ha salido por vía migratoria normal en el país, pero ese es un procedimiento policial”, dijo el fiscal.El empresario Enrique Rais solicitó un permiso al Juzgado Octavo de Instrucción en octubre pasado para ir a Suiza a firmar un crédito; sin embargo, dicha petición fue denegada por la instancia judicial.De toda la red que fue acusada solo ha sido recapturado el exfiscal general. Meléndez no desestimó que puedan solicitar a la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) que emita una difusión roja en contra de los prófugos, además manifestó que existieron irregularidades que pudieron poner sobre aviso a los imputados. “A lo mejor el manejo de las notificaciones no fue adecuado, debieron haber notificado primero al juzgado inferior”, señaló el fiscal.