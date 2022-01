Ramírez Landaverde será procesado en libertad

La Jueza Segundo de Instrucción de San Salvador, Edelmira Flores, decretó que el ex ministro de Justicia y Seguridad Mauricio Ramírez Landaverde y el ex inspector General de Centros Penales Ramón Roque Mártir deberán enfrentar el proceso judicial en libertad y ordenó medidas alternas a la detención provisional.

Esto luego de la audiencia especial de revisión de medidas solicitada por la defensa, que argumentaba que no existe peligro de fuga por parte de los imputados, a quienes la Fiscalía General de la República (FGR) acusa de actos arbitrarios. A Ramírez Landaverde también le imputan el delito de peculado, en calidad de cómplice necesario.

La Cámara Tercera de lo Penal ordenó el 29 de noviembre de 2021 la recaptura de nueve exfuncionarios y 12 imputados más, luego que el 15 de septiembre de ese mismo año un Juzgado de Paz ya había decretado que debían enfrentar el proceso en libertad.

Pedro Cruz, abogado de los acusados, aseguró que como abogado defensor está satisfecho. "Se ha dado un paso importante. Sabemos que puede haber apelaciones y demás, pero creo la argumentación que nosotros tenemos y lo que se ha resuelto en el juzgado es suficientemente sólido jurídicamente como para que vaya a ser cambiado", analizó.

Las medidas son que no deben cambiar de domicilio, no salir del país, la imposición de un brazalete electrónico, el pago de una fianza de $10,000 y no deben acercarse a personas que pueden estar vinculadas a la investigación del caso. Además, la jueza señaló que sí no habían brazaletes, la fianza a pagar debía ser de $15,000 por cada imputado.