Ramón Reyes, el pintor de San Alejo

Ramón Bartolomé Reyes Manzano, de 56 años, es un habitante del municipio de San Alejo, La Unión, que se dedica a pintar murales.

Reyes comentó que su amor por la pintura, comenzó cuando tenía diez años, en las clases de dibujo que les daban en su escuela. "Nos ponían a pintar y eso me gustaba mucho, cuando iba a sexto grado, ya me decidí por la pintura. Cuando estaba haciendo bachillerato dejé de estudiar y me fui a aprender a dibujar a una academia de dibujo y pintura en San Salvador", recordó Ramón Reyes, como es conocido el artista en San Alejo.

Añadió, que puede hacer cualquier clase de pinturas, pero que lo que más le gusta pintar son paisajes y dibujos animados. También texto, dijo, del tamaño que el cliente desee.

Afirmó, que ha pintado murales hasta de cinco metros de altura y que ha decorado paredes en algunas iglesias.

También comentó que hace cinco años, sus pinturas fueron expuestas por la Casa de la Cultura de San Alejo.

"Fue una exposición que se realizó en el parque central, eran pinturas de personajes de caricaturas y los niños y adultos quedaron asombrados con el trabajo hecho", expresó Ramón.

El artista ha impartido diversos talleres de dibujo y pintura en la ciudad de San Alejo, ya que desea compartir su talento.

"A mi me gusta enseñarles a los niños, y me gusta saber que han superado mi técnica, que pueden ser mejores que yo, me da mucha alegría", manifestó el pintor.