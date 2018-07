Raptan a una adolescente que denunció acoso de policías y soldados en Zacatecoluca

María Raquel Díaz Girón de 15 años se encuentra desaparecida desde el pasado miércoles 18 de julio por la noche. Su madre afirma que fue sacada de la vivienda de un familiar a las 11 de la noche por un grupo de al menos siete policías y que desde entonces no sabe nada de ella.

La madre sostiene que fueron agentes policiales porque iban uniformados y vecinos de la casa de donde sacaron a María Raquel le dijeron que vieron un pick up policial que los acompañaba. No obstante, ella asegura que los hombres uniformados que se llevaron a su hija andaban en un pick up rojo.

La desaparición de la adolescente sucedió en el cantón San Rafael Los Lotes de Zacatecoluca, horas después de que ella y su madre acudieran a las oficinas de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) y a la Fiscalía General de la República (FGR) de la ciudad a denunciar un supuesto acoso hacia la menor de parte de policías y soldados que patrullan en el referido cantón.

"Fuimos con mi hija a la Procuraduría porque ella estaba desesperada, los policías la paraban a cada rato. Le decían que era pandillera y que la iban a desaparecer. Ya ni dormíamos en la casa porque ella tenia miedo, nos íbamos a dormir donde un familar", cuenta la madre.

Según la mujer, su hija no es pandillera, pero reconoce que a los 13 años un marero se la llevó por la fuerza a vivir con él y ella no pudo hacer nada para evitarlo. Agrega que la golpeaba y que por miedo la adolescente no lo dejaba.

La madre dice que al pandillero lo mataron el año pasado y que ella fue a traer a su hija al lugar donde la tenía el sujeto y que desde entonces habían vivido juntas.

"Mi hija no está presa. A ella se la llevaron hasta descalza, yo lo único que quiero es que me digan donde está, donde la dejaron, porque ya sé que viva no la voy a volver a ver", manifiesta la madre.

Fuentes policiales aseguraron que la adolescente no aparece como detenida en sus registros, pero dijeron que existe una denuncia interpuesta por su desaparición, aunque no detallaron la fecha en que fue hecha la denuncia.

"Vamos a indagar el caso, aunque detenida no está la menor, por lo que no es probable que personal policial la haya detenido", expresó la fuente.

Mientras que en la FGR, el jefe de la oficina aseguró que pidió el informe escrito de la denuncia del caso para conocer los detalles, pero dijo que hasta el cierre de esta nota, aún no se lo habían facilitado.