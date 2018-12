Raúl Melara es el nuevo fiscal general de la República

Sobre los hombros de Raúl Ernesto Melara Morán se recargará el trabajo que haga la Fiscalía General de la República (FGR) entre el 6 de enero de 2019 y el 5 de enero de 2022. Ayer fue elegido como fiscal general, casi por unanimidad de votos.

Con 83 votos a favor, casi a las 6:30 de la tarde los diputados de todos los partidos eligieron a Melara Morán como próximo fiscal general. Ayer mismo, Melara fue juramentado.

En el dictamen que se avaló, los diputados argumentaron que los informes que recibieron anexados al expediente de Melara hacen constar que "no tiene ningún informe desfavorable que pudiera considerarse como falta de cumplimiento a la ley y al requisito de moralidad y competencia notorias".

Aunque su nombre estaba en las listas de elegibles de todos los partidos, fue hasta ayer que los diputados expresaron abiertamente que lo apoyaban para que "en aras de consenso" se eligiera en tiempo.

Alrededor de la 1:43 de la tarde comenzó la sesión de trabajo de la comisión política y se tenía como único tema de discusión la elección del sucesor de Douglas Meléndez.

El jefe de fracción de ARENA, Carlos Reyes, fue quien puso el nombre de Melara sobre la mesa, esto contrastó debido a que junto a los demás partidos que integran la Alianza por un Nuevo País (PDC y PCN) se aferraron a que Meléndez fuera reelecto.

La propuesta de Reyes fue secundada por el diputado de GANA Guillermo Gallegos, quien calificó a Melara como "una persona íntegra y con mucha credibilidad dentro del gremio jurídico".

Gallegos en representación de su partido advirtió que para que ellos votaran por Melara se tenía que también aprobar el Presupuesto General de la Nación para 2019 (ver página 4).

Acto seguido, la jefa de fracción del FMLN, Nidia Díaz, dejó claro que aunque Melara estaba dentro de sus listados no era el preferido, pero dijo que apoyarían con sus votos si el resto de partidos estaban en la misma sintonía.

Al final de la sesión, 12 de los 13 diputados miembros de la comisión avalaron el dictamen. El que se abstuvo de hacerlo fue el diputado no partidario, Leonardo Bonilla, hizo lo mismo cuando se votó en el pleno legislativo.

“El Salvador contará con un nuevo Fiscal General en enero y desde ya ofrecemos nuestro apoyo a Raúl Melara para que continúe el buen trabajo realizado y los valientes progresos contra la corrupción y el crimen organizado.”.

Jean Manes, Embajadora de Estados Unidos

Posterior a la comisión pero antes de que iniciara la sesión plenaria, el subjefe de fracción de ARENA, Julio Fabián, reconoció a LA PRENSA GRÁFICA que se habían visto obligados a dejar de pujar por la reelección de Meléndez porque hubo partidos que no querían que siguiera en el cargo.

"Nosotros con el afán de construir un consenso y al final fue el consenso de todos los partidos políticos el que permitió que Raúl Melara fuera el fiscal, o sea, con los 37 votos de ARENA no se hace nada y al final se construyó un consenso y fue que salió la propuesta del licenciado Raúl Melara", declaró el legislador.

En el dictamen que se aprobó, los diputados hicieron un "reconocimiento público" al trabajo desarrollado por Meléndez durante su gestión.

Honorabilidad y honestidad

En la hoja de vida de Melara destaca que fue director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y durante el proceso de entrevistas al que se sometió trascendió que fue asesor de Carlos Calleja cuando este era precandidato presidencial.

En ese sentido, el FMLN le cuestionó su independencia, él la defendió y ayer también lo hicieron los diputados que lo designaron como fiscal.

"Sí, él fue director ejecutivo de la ANEP no sé si hace ocho o nueve años, pero creo que no debemos estigmatizar a las personas por los cargos que han ostentado, debemos de valorarlos por su trayectoria profesional, por su capacidad, por su idoneidad, por su ética en el ejercicio de los cargos donde se ha desempeñado", señaló el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano.

Añadió que la honorabilidad y honestidad de quienes aspiran a un cargo público son aspectos imprescindibles para seleccionarlos y "Melara los cumple".

Por su parte, el diputado de GANA Mario Tenorio también defendió al nuevo fiscal general.

"No, no, no, en absoluto", respondió Tenorio a los cuestionamientos sobre la independencia de Melara teniendo en cuenta los espacios de trabajo en donde estuvo, y añadió: "Estamos eligiendo a un profesional del derecho capaz. Estamos satisfechos".

Raúl Ernesto Melara Morán



Cargo: Fiscal general de la República 2019-2022.



Trayectoria: Ex director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), exmagistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), abogado en el ejercicio libre de la profesión.