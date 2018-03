Reabren el zoológico pero restringen acceso a medios

Lee también

“Los fines de semana son de movimiento, logramos vender más, pero después de lo que pasó han bajado las ventas”, aseguró Paulita López, una vendedora que tiene su puesto en la entrada principal del Parque Zoológico Nacional.Lo que pasó fue la muerte del hipopótamo Gustavito, el domingo anterior. Ese día estuvo cerrado.Ayer el zoológico estaba con baja afluencia de visitantes, a la entrada del parque no estaban llegando personas. LA PRENSA GRÁFICA quiso entrar al zoológico para ver cómo era el ambiente que había dentro, pero se obtuvo una respuesta negativa.“Fíjese que ahorita hay una orden por parte de la licenciada que no tienen el ingreso los medios”, dijo uno de los vigilantes.Luego se preguntó quién era la “licenciada”, y otro vigilante respondió: “La administración, se puede decir. Fíjese que ahorita hay una orden por parte de la administración, solamente eso nos dijeron, que no entre ningún medio hasta nuevo aviso”.La muerte de Gustavito ha generado varias versiones. Por una parte, la Secretaría de Cultura (SECULTURA) dijo que el hipopótamo había sido golpeado con diversos objetos durante la noche; luego, los empleados del zoológico dijeron que había muerto por negligencia, ya que llevaba varios días enfermo y, por último, la Fiscalía General de la República concluyó que Gustavito había muerto por una hemorragia pulmonar.Diferentes organizaciones reunidas en el Movimiento Ciudadano Ambientalista y Animalista pidieron el cierre temporal o definitivo del Parque Zoológico ayer por la tarde.Con carteles y disfraces, los activistas exigieron mejorar las condiciones en que viven los animales y efectuar una investigación seria sobre las muertes de todos los especímenes que han fallecido por malestares o enfermedades en el Parque Zoológico Nacional.El movimiento sugirió que ya no lleven a estudiantes a ese recinto, porque considera que no es educativo ver a los animales en malas condiciones.“Apoyo el cierre definitivo del zoológico. Es demasiada insensibilidad. ¿Cuántos más estarán sufriendo en ese encierro?”, dijo María Melara, de la Asociación Peludos de Zacatecoluca.Allison Del Cid, activista y rescatadora de animales, manifestó: “Si nos mintieron con esto, ¿con qué más nos mentirán? No sé si tienen la capacidad de seguir administrando este lugar”.Las personas que apoyaban la manifestación incluso fueron hasta donde estaban los agentes de seguridad privada. “¿Dónde estaban cuando atacaron a Gustativo?”, preguntaban. Los agentes aseguraron el candado cuando los vieron llegar.