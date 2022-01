Reabren investigación sobre la muerte de Fray Cosme Spessotto

Los asesinos de fray Cosme Spessoto Zamuner siguen en el anonimato y lo han estado desde el día de su muerte, el 14 de junio de 1980.

Cuando el reloj marcaba las 7:00 de la noche de la fecha antes mencionada, fue acribillado a balazos por miembros de la extinta policía de hacienda en la parroquia San Juan Bautista de San Juan Nonualco. Días antes de su muerte había redactado su testamento en su máquina de escribir, la cual aún se conserva en el museo de la ciudad, en el documento expresa el perdón hacia los autores de su muerte.

Foto: LPG/ Alfredo Rodríguez

Han pasado más de 40 años de ese magnicidio, ahora diferentes instituciones piden justicia terrenal y esperan que los autores de esa muerte sean procesados penalmente.

"Se ha abierto la investigación para descubrir verdaderamente quién fue el asesino. En el mismo testamento el padre Cosme perdonó a sus asesinos, pero una cosa es el perdón y otro es la justicia humana que tiene que cumplirse, entonces pienso yo que si se ha abierto eso hay que seguir el proceso hasta ver hasta donde se llega, así como se pide justicia para las víctimas del conflicto armado, en la cual se pide esclarecer todos estos hechos, no para guardar rencor ni para dividirnos, sino para saber cómo perdonar y a quién perdonar", dijo Fray Ildefonso Mejía Flores, párroco de la iglesia San Juan Bautista.

Según los frailes, la correspondencia para reabrir el caso se presentó en las instancias pertinentes hace un mes, por lo que esperan que de ahora en adelante el proceso ya no se estanque para poder darle fin.

"El proceso estuvo estancado, porque los que gobernaban no estaban interesados en que se diera a conocer la verdad, entonces lo dejaron eso a la voluntad de Dios en mal sentido, entonces con el proceso de beatificación y el último paso de beatificación, debemos trabajar para que todos sepamos la verdad y debamos perdonar", mencionó Fray Teodoro de la O.

Entre los habitantes del municipio también hay voces que claman justicia y esperan que las investigaciones den resultados alentadores para que se pueda haber un juicio terrenal, según comentaron algunas personas consultadas.

TRASNCRIPCIÓN DEL TESTAMENTO ESCRITO POR FRAY COSME

"¡Atención en caso de muerte improvisa! Presiento que, de un momento a otro, personas fanáticas me pueden quitar la vida. Pido al Señor, que, al momento oportuno, me dé fortaleza para defender los derechosde Cristo y de la iglesia. Morir mártir, sería una gracia que no merezco. Lavar con la sangre vertida por Cristo, todos mis pecados, defectos y debilidades de la vida pasada, sería un don gratuito del Señor. De antemano, perdono y pido al Señor la conversión de los autores de mi muerte. Agradezco a todos mis feligreses, que con sus oraciones y con sus manifestaciones de aprecio me han animado a darles el último testimonio de mi vida, para que ellos también sean buenos soldados de Cristo. Espero seguir ayudándoles desde el cielo".

#BeatosSV | "Personas fanáticas me pueden quitar la vida. Pido al Señor, que, al momento oportuno, me dé fortaleza para defender los derechos de Cristo", escribió fray Cosme Spezzotto, quien hoy será beatificado en San Salvador https://t.co/gdkHqePzSq pic.twitter.com/zlbco5dufu — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) January 22, 2022