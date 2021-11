Reacciones sobre negativa en extradición de Blue

Valery Legasov @Valery_Legasov

En respuesta a @prensagrafica

Se les cae el circo si lo extraditan.

Latinel.LC @LC_latinel

En respuesta a @prensagrafica

Tienen que protegerlo porque si no salen a la luz las negociaciones y los beneficios.

NormaJean @lovleswabrokhar

En respuesta a @prensagrafica

Por la sencilla razón de que se les va a destapar la tregua que han hecho con ellos, porque los Estados Unidos los hace cantar como pajaritos!

Wardo @Chibond007

En respuesta a @prensagrafica

Me gustaría que alguien que votó por Bukele o por diputados de Bukele, ¿a qué se debe esta protección de todas las autoridades del país hacia este pandillero? Se llama tregua, igual a la que tuvo Funes.

Ni un paso atras @FidelBelloso

En respuesta a @prensagrafica

Cumpliendo con el pacto.

FáB @Fatimosa

En respuesta a @prensagrafica

No nos beneficia en NADA mantener a ese pandillero en el país, a mi no me queda duda que gobiernan para delincuentes.

Wendy Mendez @WendyMe12829657

En respuesta a @prensagrafica

¿Los derechos de los pandilleros son protegidos ? ¿Y quién protege los de las personas inocentes que ellos matan a sangre fría?

ACPump @ACpump

En respuesta a @prensagrafica

El gobierno de Bukele protegiendo pandilleros para cumplir el pacto con estos...

Danny Matha @DannyMatha

En respuesta a @prensagrafica

Es lógico que al fiscal impuesto le dieran orden para no extraditar al “Blue” por la tregua con las pandillas de este gobierno pandilleril. En los EE. UU. iría a cantar, eso no le conviene al megalómano mitómano de Bukele.

Marlon Toledo Molina @MarlonT48

En respuesta a @prensagrafica

Es que ese NO es fiscal legítimo, es un impuesto que sigue órdenes superiores , tienen miedo que hable sobre la tregua @FiscalGeneralSV.

katyaconY @katyalara2

En respuesta a @prensagrafica

¿El gobierno pide para un jefe de pandilla garantía de derechos? ¿Y para la población? ¿Y a la población quien nos garantiza los derechos? O solo tenemos derecho a que nos extorsionen y desaparezcan. Gobernantes cómplices.

Van1986 @Van19862

En respuesta a @prensagrafica

Entiendo que el “Blue” está acusado de terrorismo en gringolandia, caso que le abre las puertas a la CIA para interrogarlo y ahí va a cantar de lo lindo, cosa que no le conviene a este gobierno.

Sulen Ayala @sulenayala

En respuesta a @prensagrafica

La semana pasada estuvo marcada por asesinatos ordenados por la pandillas, pero ni así este gobierno cederá en extraditar a los cabecillas.

Xenia Hernández @xeniahercast

En respuesta a @prensagrafica

¿Por qué tanta protección al “Blue” @CorteSupremaSV @FGR_SV?