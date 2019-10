Realizan carrera por las mujeres sobrevivientes del cáncer

"Esta carrera se ha vuelto tradicional y merece tener el apoyo, es una buena causa y uno aprovecha para hacer ejercicio. Participé en todas las carreras, todas las ediciones del Selectos he estado, es importante involucrar a niños, jóvenes para que adapten una vida saludable", contó José Arévalo, una de las miles de persoans que participó en la carrera.

Ayer se desarrolló la IV Carrera Kilómetros por Ellas. El punto de reunión fue el Centro Comercial Multiplaza en San Salvador. Esta carrera tiene cada año un motivo social. Para esta ocasión, los fondos de quienes se inscribieron se destinarán al Centro Médico David V. King en Jucuapa (Usulután) para brindar atenciones a las mujeres del oriente del país.

Este evento deportivo y familiar se lleva a cabo de manera ininterrumpida desde 2016. En esta edición, a todos los participantes se les entregó un kit, contaron con hidratación y recibieron su respectiva medalla. Además se les obsequió promocionales de los patrocinadores.

Una de las personas que por primera vez participó como colaborador fue Manuel Meléndez. "Mis hijas me motivaron, me dijeron que en octubre estaba esta carrera y lo tomé en serio, me preparé por 15 días. Vengo de Santa Ana y para estar acá viajé desde las 4:00 de la madrugada. Este esfuerzo valdrá siempre la pena", contó.

Tres fueron las rutas que podían escoger los corredores. La de dos kilómetros tuvo un circuito que incluyó el Centro Comercial La Gran Vía, Calle El Pedregal y Redondel Roberto D'Abuisson. En el circuito de seis kilómetros, se incluyó el Redondel Urbánica y Avenida El Espino. En tanto, quienes se animaron a hacer los 12 kilómetros, se desplazaron por la Avenida La Capilla, el Redondel Brasilia, el Centro Comercial Loma Linda, la Alameda Araujo y 79 Avenida Sur.

Muchos de los que se sumaron a la causa, madrugaron porque viajaron desde otros departamentos. Es el caso de Luis Chávez, quien pertenece al Grupo Calero Runners, y contó que "por tercer año venimos con la familia, somos corredores que venimos de Metapán y nos gusta apoyar causas nobles como estas. Pienso que las personas que sufren de cáncer de seno necesitan un gran apoyo, hacer consciencia transforma nuestra sociedad".

Elizabeth Carranza, quien también reside en Metapán, indicó: "Es la primera vez que me inscribí pero me voy animada en regresar el próximo año porque alegra saber que lo recaudado se destinará para ayudar que quieren vencer al cáncer".

Griselda Figueroa de Sayes no se ha perdido ninguna carrera Kilómetros por Ellas y contó: "Todos los años que se ha hecho he estado presente porque es una causa noble para ayudar a las mujeres que están luchando con esta enfermedad, solo alguien que no ha pasado por esto no ve la magnitud y el sufrimiento que se vive. Este año no es para la Fundación Edificando Vidas pero felicito a los organizadores por conservar esta tradición".

El mensaje que portaron varios de los participantes fue el de la importancia de una revisión a tiempo, ya que el cáncer se puede curar si se detecta en etapas tempranas.