Realizan denuncias individuales contra la billetera Chivo

El abogado constitucionalista Enrique Anaya también presentó un aviso ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la suplantación de identidad en una cuenta de la Chivo Wallet, el pasado 11 de octubre de este año.

Señaló que la puso por "el uso ilegítimo de información y eventualmente documentación contentiva de datos confidenciales de quien suscribe, así como apropiación ilegítima de fondos estatales".

En su denuncia pedía también que se realicen "todas las diligencias probatorias que resulten útiles para la investigación de los hechos". Sin embargo, a casi un mes de haberla interpuesto asegura que no ha obtenido respuesta.

"No se me ha informado si ha existido algún avance, si hay alguna investigación por parte de la Fiscalía. Esto a pesar que planteé, específicamente, que se le pidiera a la empresa Chivo S.A. de C.V. información de la fecha de activación de la cuenta, desde qué número telefónico fue, qué persona había sido y que se me entregara copia".

Añadió que desconoce si realmente Fiscalía estaba investigando, pero que, al menos, a él no le había sido informado nada y que espera que con tantos casos la institución actúe.