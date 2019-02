Realizan jornada para vacunar mascotas

Durante las próximas semanas personal de la Unidad de Salud de San Francisco Gotera, Morazán, estará llevando a cabo una campaña de vacunación antirrábica para inmunizar a perros y gatos de las comunidades urbanas y rurales.

José Humberto Sánchez, inspector de sanidad de la Unidad de Salud de San Francisco Gotera, explicó que todos los años, entre febrero y marzo, se realizan campañas para vacunar mascotas caninas y felinas, a fin de prevenir la aparición de casos de rabia.

"Las campañas han sido efectivas, ya que el año pasado no se nos reportó ningún caso de rabia, ya sea entre mascotas o seres humanos. El año pasado vacunamos 5,260 animales, entre perros y gatos, y para este año tenemos la meta de inmunizar a 5,800 mascotas", detalló el inspector sanitario.

Sánchez agregó que durante un mes los promotores de salud realizarán visitas casa por casa en todas las comunidades del municipio en busca de los perros y gatos que ya fueron censados con anterioridad. Mientras que en las zonas urbanas se habilitarán jornadas de vacunación en las unidades de salud de barrios y colonias.

Juana Sánchez, quien reside en la colonia Morazán, de San Francisco Gotera, contó que en su casa tiene dos perros y un gato y que en la charla que recibió, antes de entrar a la consulta de niño sano, le dijeron que preparara a sus mascotas, pues en los próximos días llegarán a vacunarlos contra la rabia.

"Me parece bueno que todos los años vacunen a los animalitos, así no hay peligro de que les pueda dar rabia y que nos muerdan a nosotros. Estaremos pendientes porque me dijeron que llegarán esta misma semana", manifestó la mujer.

mil 800 mascotas serán inmunizadas, según la meta de Salud.