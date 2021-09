Realizan obras de recarpeteo en 2.7 km de la Alameda Manuel Enrique Araujo, en San Salvador

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) junto al Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) dieron inicio la noche del miércoles, 29 de septiembre, a las obras de recarpeteo en 2.7 kilómetros de la Alameda Manuel Enrique Araujo, en San Salvador.

Esto comprende desde el Hospital El Salvador hasta la plaza del Salvador del Mundo, según detalló el titular del MOP, Romeo Herrera.

Foto: LPG/ Francisco Alemán

El recarpeteo de esta arteria forma parte del proyecto de "Reconstrucción vial" de los principales ejes viales de San Salvador, con el que pretenden arreglar 18.44 kilómetros de calles.

"Estamos en la reconstrucción vial de 18.44 kilómetros de calles del Área Metropolitana de San Salvador. Realizamos una inversión importante de $11 millones", agregó el ministro.

Los trabajos se realizan en horarios nocturnos y de madrugada, de 9:00 p.m. a 5:00 a.m., para no impactar directamente en la circulación de los vehículos. No especificaron cuánto tiempo tardaran en los trabajos de esta zona.

Foto: LPG/ Francisco Alemán

"Solo en el tramo de la Manuel Enrique Araujo, transitan cerca de 45,000 vehículos en promedio diario. Todos ellos serán beneficiados de manera directa con este proyecto", añadió.

También están siendo intervenidos el Bulevar Venezuela , que ya cuenta con 60% de avance, y el Bulevar del Hipódromo, con 80% de avance. El Bulevar del Ejército será intervenido en el mes de octubre.