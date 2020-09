Realizan prueba toxicológica al diputado Magaña 10 días después del accidente en el que se vio involucrado

Cámara Penal de la tercera sección de Occidente citó este lunes a las 12 del mediodia al diputado Arturo Magaña, para realizarle un examen toxicológico, 10 días despúes del trágico accidente ocurrido el pasado 29 de agosto.



Arturo Magaña llegó al Centro Judicial Dr. Romeo Fortín Magaña, de Ahuachapán acompañado de su abogado, pero entró sin proporcionar declaraciones.

La prueba toxicológica determinaría el estado de el diputado durante el accidente de tránsito ocurrido en la 79 avenida norte y la 9 calle poniente, de la colonia Escalón en San Salvador, sin embargo, como fue realizado 10 días despúes se desconoce si la prueba será verídica.



El pasado 29 de agosto por la madrugada, Arturo Magaña se vio involucrado en un trágico accidente de tránsito del que presuntamente es responsable.

La jueza titular del Juzgado Primero de Paz de Ahuachapán, Blanca Rosa Mármol Mejía, negó hace una semana que ella no haya querido realizar la prueba toxicológica al diputado por Ahuachapán Arturo Magaña.

De acuerdo con la jueza, la Fiscalía General de la República (FGR) le remitió una solicitud de “extracción de fluidos” para “un imputado” presente. El escrito, que consta de una sola hoja, le llegó al secretario del juzgado el domingo pasado a las 9 de la mañana. Habían transcurrido 28 horas desde el accidente vial que dejó a una persona fallecida y tres lesionados.

“Cuando me enteré de que se trataba del diputado le dijo al fiscal asignado al caso que no se podía realizar la prueba; pero me contestó que según su jefe sí se podía”, relata la jueza.

Según la jueza, cuando llegó el defensor exigió la “revocatoria del acto” porque “se trata de un diputado”.

Para el caso, miembros del partido Vamos exigieron, que el fuero no sea "utilizado como sinónimo de impunidad", debido a que Magaña aún no se encuentra en proceso judicial.

"El fuero no es ni debe ser utilizado como sinónimo de impunidad, que es como se ha manejado por la clase política actual", aseguró Cesia Rivas, en conferencia de prensa.