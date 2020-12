Realizan pruebas covid-19

El Ministerio de Salud (MINSAL) realizó 300 pruebas para detectar covid-19 en Comacarán, San Miguel, lugar que de acuerdo con los datos de esta institución solamente reporta un caso confirmado del virus.

Yesenia Mejía, coordinadora del Sistema Básico de Salud Integral (SIBASI) de San Miguel, explicó que para esta actividad se colocaron dos cabinas de pruebas en el parque central del municipio, donde se realizaron 250 pruebas, mientras que las otras 50 fueron hechas en una cabina móvil ubicada en el cantón El Hormiguero de la localidad.

Según el alcalde Enris Antonio Arias, aunque el MINSAL confirma en el portal oficial de datos covid-19 que solo ha habido un caso del virus en esta población, él duda de que sea así, pues han detectado al menos 20 casos sospechosos en la unidad de salud local.

"En el caso del covid en Comacarán, no estoy de acuerdo con esos datos. Uno conoce el territorio y los casos que he visto en el municipio realmente reflejan no uno, sino una veintena", expresó el funcionario.

Detalló que solo en la alcaldía hubo dos concejales y tres empleados junto a algunos de sus familiares que presentaron síntomas del virus, pero ninguno de estos casos ha sido confirmado por falta de la prueba. Añadió que esperarán la respuesta de los test para confirmarlos.