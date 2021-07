Realizan vigilia por las víctimas de feminicidio y personas desaparecidas

Foto: Alfredo Rodríguez

Los esposos Pastor Francisco Ortega Guardado y Hermelinda de Ortega, llegaron la noche del sábado desde San Juan Nonualco, departamento de La Paz, al Monumento a la Constitución en San Salvador donde se realizó una vigilia, en la cual diversas organizaciones feministas de El Salvador, se concentraron en apoyo a las víctimas de feminicidios y personas desaparecidas.

"Los que queremos es un poco de paz, un poco de tranquilidad, no nos interesa el Bitcoin, lo que nos interesa es que inviertan en seguridad en El Salvador. Yo me levanto todos los días llorando pensando en un hijo que salió y no regresó. No engañen a la gente que buscan a las personas, como lo hacen con nosotros, y ponen mil excusas y nos dan mentiras, exigimos al gobierno que busquen a nuestros hijos desaparecidos", dijo Hermelinda de Ortega.

Este es uno de muchos casos que dieron a conocer en el lugar. En el monumento a la Constitución pegaron las fotografías de las personas que han desaparecido en la actualidad.

Según el Colectivo de Feministas de El Salvador, hasta la fecha se registran 71 feminicidios, lo que representa un 60 % más, en comparación con el año anterior.

"Tenemos conocimiento que hay 96 mujeres desaparecidas, ni ISDEMU ni la Fiscalía General de la República han tomado los casos con seriedad. No necesitamos que hagan un show político por un caso de feminicidio, donde el crédito es para la familia", mencionó una de las feministas dándole lectura a un comunicado.

