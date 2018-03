¿Realmente nevó en Honduras? El MARN dice que no y explica lo que pasó

Lee también

Fotografías que supuestamente demuestran la caída de nieve en el municipio de La Esperanza, en Intibucá, Honduras, fueron publicadas esta mañana por usuarios de las redes sociales, e incluso fueron retomadas por un periódico digital hondureño en el que se informa sobre la insólita “nevada” en el país vecino.No obstante, no todo es lo que parece. LA PRENSA GRÁFICA consultó con fuentes especializadas sobre el área y la meteoróloga del MARN, Yanira Martínez, explicó que, por ser un país del trópico, se trata de otro tipo de fenómeno, diferente a una nevada.De acuerdo con la experta, "en el trópico sería algo fuera de serie que nevara" y "lo que sucede en Honduras y algunos volcanes de Guatemala, no es que sea nieve, si no que es escarcha", es decir, el rocío de la noche pero congelado por las bajas temperaturas."Porque la nieve la produce las nubes que forman tormentas de nieve, y tiene que haber condiciones muy diferentes. Cuando la temperatura llega cerca de cero, o menos de cero, el el trópico por lo general se nos forma la famosa escarcha", aclaró.En cuanto a las condiciones de temperatura en El Salvador, el registro más bajo se tuvo en Los Naranjos (Chalatenango), donde el termómetro marcó hasta 1.8°C.