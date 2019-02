Reanudan la recolección de desechos

Las actividades de los empleados de la Unidad de Mantenimiento de la Alcaldía de Usulután se reanudaron ayer luego de que el pasado sábado el alcalde Mauricio Zelaya y el concejo plural se reunieran con ellos y se comprometieran a entregarles mejores herramientas para trabajar, y las llantas para los camiones recolectores, que fueron parte de las exigencias.

"Llegamos a un acuerdo de que nos iban a entregar entre lunes y martes de esta semana las herramientas como guantes, recipientes, entre otros, y el miércoles nos entregarán las llantas para los vehículos. De no cumplir los compromisos por parte de ellos el miércoles, vamos a seguir con la suspensión de labores", afirmó ayer Francisco Lara, secretario de la Asociación de Trabajadores Municipales (ASTRAM) de Usulután.

Respecto a las otras peticiones de los empleados, como la mejora en el salario, indicaron que el próximo año será revisado ese tema, según la situación financiera de la comuna usuluteca. Asimismo, Lara manifestó que cada tres meses se van a reunir con el concejo para abordar temas en beneficio de los empleados municipales.

"Estamos trabajando en darles lo necesario para que hagan su trabajo, pero aún así están trabajando hoy (lunes), a pesar de no haberles dado nada todavía, y eso me hace ver que no tuvieron que haber llegado a ese término (de suspensión de labores)... La realidad es que todo está dado y no tardamos más de dos días en darles las herramientas de trabajos a ellos", afirmó el alcalde, confirmando que esta semana les entregarían las herramientas solicitadas.