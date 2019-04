Reanudan labores en alcaldía de Santa María

Ayer por la mañana se reanudaron las labores en la Alcaldía Municipal de Santa María, en el departamento de Usulután, luego de que el lunes y martes pasados un grupo de empleados suspendieran labores e impidieran el ingreso de otros trabajadores y de las autoridades municipales.

La suspensión fue promovida por los empleados como medida de presión para que la alcaldesa Yanira Guevara y parte del concejo municipal cumplieran con varias exigencias que les habían solicitado, entre estas, la reinstalación inmediata de un trabajador que hace algunos días fue despedido.

"Lamentablemente la alcaldesa no nos da la cara, no quiere hablar con nosotros. Nosotros necesitamos dialogar. Nos están vulnerando los derechos, pero no quieren dialogar ni nos dicen qué van a hacer con nuestras peticiones", declaró Fernando Arévalo, parte del grupo de empleados que impulsó la suspensión laboral.

El delegado de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) en Usulután, Adrián Díaz, se reunió con la alcaldesa para abordar el tema y señaló que ella manifestó que no ha recibido aún las peticiones de los trabajadores.

"La situación sigue siendo delicada, los trabajadores tienen una plataforma de reivindicaciones que no ha sido atendida por la alcaldesa, quien aceptó la reincorporación de los trabajadores que formaron parte de la protesta. A la alcaldesa no se le habían presentado las peticiones formalmente", indicó Díaz.

"Ella (la alcaldesa) acepta que ha separado del cargo a una persona que supuestamente la agredió verbalmente. Dice tener evidencia de eso y se le aclaró que en ese tipo de situaciones debe seguirse el debido proceso", añadió el delegado.

Otra de las peticiones de los empleados es que Luis Ernesto Ruiz, compañero de vida de la alcaldesa, cese con supuestos maltratos laborales y psicológicos en contra de los empleados municipales, ya que aseguran que no tiene ningún cargo dentro de la institución municipal; sin embargo, una fuente de la comuna informó que luego de un acuerdo del concejo municipal, Ruiz iba a desempeñar un cargo en la comuna sin recibir salario.

Se intentó contactar a la alcaldesa, como sucedió durante el paro laboral, para que expresará su postura sobre el tema, pero en la comuna una secretaria dijo que se encontraba en una reunión y no daría declaraciones.