Reanundan proyecto para com. El Espino

Los trabajos de construcción del complejo de casas para la comunidad El Espino fueron retomados ayer por el Gobierno, el cual afirmó que en 64 casas serán invertidos $2.1 millones con la cooperación de las organizaciones New StoryCharity, The Fuller Center for Housing y Gente Ayudando Gente.

"Sabemos que estas familias sufrieron por muchos años. Vivieron dos desalojos muy fuertes. Este proyecto es para ustedes", dijo la ministra de Vivienda, Michelle Sol, en el acto de reanudación de la obra.

En junio de 2019, cuando se dio por inaugurada la construcción, Sol expresó que se trataría de apartamentos de dos plantas (uno por familia), lo cuales constarán de tres cuartos, cocina, un comedor-sala, baño y terraza, y servicios básicos.

Los miembros de la comunidad pagarán por su casa mensualmente entre $40 y $65 por un periodo de 12 años.

Por su parte, el ministro de Salud, Francisco Alabi, destacó que durante la construcción de viviendas en la zona contará con todos los protocolos sanitarios internacionales y permitirá, además, "controlar todo tipo enfermedades" a familias que viven en la zona.

El funcionario señaló que la construcción de las viviendas en la comunidad El Espino es "una deuda que se tiene con la población de este sitio"